Diretta Australian Open 2021/ Medvedev Tsitsipas streaming video tv, la semifinale

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: SEMIFINALE MEDVEDEV TSITSIPAS

Agli Australian Open 2021, per la giornata di venerdì 19 febbraio, abbiamo in programma la finale del doppio femminile ma il grande appuntamento è alle ore 9:30 della mattina italiana: è questo infatti il momento della seconda semifinale maschile, finalmente una grande sfida tra due rappresentanti della cosiddetta NextGen. Medvedev Tsitsipas vale l’accesso alla finale di un torneo dello Slam: sarebbe la seconda volta per il russo Daniil Medvedev che quest’anno si è già preso la Atp Cup e che, soprattutto, sembra essere già più avanti nel percorso rispetto all’avversario.

Conta poco però in partita secca: Stefanos Tsitsipas era già stato in semifinale qui come al Roland Garros, ha scritto la storia sulla Rod Laver Arena (ci arriveremo), gioca questa partita dopo aver battuto un mostro sacro come Rafa Nadal e, insomma, anche se non ha mai disputato la finale di un Major ha davvero tutto per spuntarla sul rivale, anche perché si è abituato abbastanza bene alle battaglie ai cinque set e la capacità di rinascere dalle difficoltà non gli manca. Dunque mettiamoci comodi per assistere alla diretta degli Australian Open 2021, con la semifinale Medvedev Tsitsipas ormai dietro l’angolo e una storia che, comunque vada a finire, sarà bellissima da raccontare.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv degli Australian Open 2021, riguardando solo la semifinale maschile, sarà trasmessa su Eurosport: il principale canale di questa emittente internazionale sarà accessibile a tutti sul digitale terrestre, e inoltre ci sarà la possibilità di seguire questa partita anche in mobilità, non necessariamente accendendo la televisione. Tuttavia, per la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player; per tutte le informazioni utili su match, giocatori e torneo dello Slam, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del torneo all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci allora alla semifinale Medvedev Tsitsipas: gli Australian Open 2021 ci presentano un match interessantissimo, come detto stiamo parlando di due giocatori nati negli anni Novanta che, dopo la strada aperta da Dominic Thiem, se la giocano per essere “the next big thing”. Medvedev era quello con minor credito ma anche il primo che sia arrivato ad un grande livello, con un entusiasmante finale di 2019 culminato con la finale degli Us Open; Tsitsipas è riuscito dove il russo ha fallito, ovvero rimontare e battere Nadal dopo aver perso i primi due set. Ci era riuscito solo un altro giocatore nella storia, il nostro Fabio Fognini nel 2015 a Flushing Meadows; considerato da sempre un grande talento, il greco in questi Australian Open 2021 aveva già messo in fila una vittoria al quinto set nel primo turno, contro il redivivo australiano Kokkinakis. Soprattutto, il successo su Nadal ci ha detto che finalmente la nuova generazione può già avere la meglio sui fenomenali Big Three e in condizioni “normali”; per quanto riguarda il resto e la sfida diretta, Medvedev è in vantaggio 5-1 e si è anche preso la vittoria nel secondo turno degli Us Open 2018 (unico incrocio negli Slam fino a qui), ma Tsitsipas ha vinto l’ultimo incrocio e cioè quello del round robin alle Atp Finals 2019, dove il greco aveva alla fine sollevato il trofeo. Manca sempre meno a questa grande battaglia, cui non vediamo l’ora di assistere…



