Diretta Australian Open 2021/ Tsitsipas Nadal streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: SI COMPLETANO I QUARTI

Mercoledì 17 febbraio i singolari agli Australian Open 2021 scatteranno alle ore 02:30 della mattina italiana: purtroppo nelle due metà di tabellone, quella bassa maschile e alta femminile, non avremo più rappresentanti del nostro Paese date le eliminazioni di Matteo Berrettini (forfait prima di giocare) e Fabio Fognini sconfitto nettamente da Rafa Nadal, di conseguenza il torneo dello Slam di tennis procede senza Italia ma con un entusiasmo intatto, perché per esempio i due quarti maschili di oggi sono davvero entusiasmanti. Nadal, a caccia dello Slam numero 21 che gli permetterebbe di sorpassare Roger Federer, se la vede con Stefanos Tsitsipas: uno scontro generazionale nel quale ovviamente lo spagnolo ha ben poco da dimostrare, mentre il greco del ’98 – già vincitore delle Atp Finals – deve far vedere di poter davvero avere la meglio dei big sulla distanza dei cinque set.

Impresa complessa, ma nel tennis può sempre succedere di tutti; nell’altra sfida invece sarà un derby tutto russo, sulla scia della vittoria alla Atp Cup Daniil Medvedev e Andrey Rublev confermano di essere tra i giovani più interessanti e concreti del circuito Atp e uno di loro due volerà in semifinale. Sarebbe la prima in un Major per Rublev, mentre il connazionale aveva già timbrato la finale degli Us Open rischiando anche di vincerla; la sensazione è che Medvedev sia comunque favorito, ma di certo nella diretta degli Australian Open 2021 sarà di estremo interesse valutare quello che succederà e quale sarà la semifinale nella parte bassa del tabellone Atp.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2021 è garantita dai canali Eurosport ed Eurosport 2: sono ormai pochi i match giornalieri per quanto riguarda i singolari, dunque sarà soprattutto il primo canale cui dovrete fare riferimento, e lo troverete in chiaro sul digitale terrestre. Non potendovi mettere davanti a un televisore, potrete comunque sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutti match del torneo dello Slam in diretta streaming video; le informazioni sull’appuntamento, come le statistiche e le notizie legate alle partite e ai giocatori, le troverete sul sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Per la diretta degli Australian Open 2021 legata al mercoledì, dobbiamo anche considerare le partite del tabellone femminile: qui avremo un derby statunitense tra due sorprese, perché Jennifer Brady sarà anche testa di serie (numero 22) ma ha sfruttato il tabellone aperto dalle precoci eliminazioni di Johanna Konta e soprattutto Sofia Kenin (la campionessa in carica), è stata brava ad approfittarne e, battendo Donna Vekic, si è regalata un quarto che è una replica di quello ottenuto pochi mesi fa agli Us Open, quando addirittura era stata semifinalista. Dunque una conferma per lei, mentre per Jessica Pegula sarà il primo viaggio nella Top 8 di uno Slam dopo il successo su Elina Svitolina, per la quale bisognerebbe spendere tante parole considerato che ancora una volta non è riuscita a imporsi in un Major, anzi è stata eliminata molto presto e ora inizia ad aver perso tante occasioni. La Pegula aveva già battuto Victoria Azarenka al primo turno, e in generale in passato aveva già dimostrato di poter fare il salto di qualità; tuttavia in questa parte alta del tabellone bisogna fare i conti con la numero 1 Ashleigh Barty, che continua a dominare e lo ha fatto anche contro Shelby Roger che non ha mai avuto possibilità di prendersi la vittoria. L’australiana, già campionessa al Roland Garros nel 2019, sfiderà Karolina Muchova: per la ceca, che i quarti li aveva giocati a Wimbledon due anni fa, una bella affermazione su Elise Mertens al termine di un match combattuto.



