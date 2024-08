TSITSIPAS SI SEPARA DA SUO PAPÀ COME ALLENATORE: LA DIATRIBA

Stefanos Tsitsipas si separa da suo papà come allenatore. Erano anni che nel mondo del tennis si vociferava della fine della collaborazione tra i due, complici di andare spesso e volentieri tutt’altro che d’accordo, mettendo in scena teatrini poco graditi da avversari e amanti dello sport.

Ieri c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: nel match contro Kei Nishikori, valevole per i sedicesimi dell’ATP Montreal, i due si sono nuovamente scontrati con Apostolos, il padre-allenatore, che ha dovuto andarsene dal box del giocatore.

A fine partita Stefanos è stato una furia: “Merito un allenatore che mi ascolti, il comportamento di mio padre mi ha deluso. Ultimamente non è stato così intelligente per gestire certe situazioni. Io voglio migliorare, non rimanere fermo a questo punto”

TSITSIPAS SI SEPARA DA SUO PAPÀ COME ALLENATORE: OBIETTIVO CRESCITA Stefanos Tsitsipas si separa da suo papà come allenatore. Dopo le frasi di ieri non poteva essere altrimenti e a comunicarlo è lo stesso tennista ex numero tre al mondo attraverso un lungo messaggio su X, dove non nascondeva un po’ di tristezza.

“È con il cuore pesante che vi comunico che è giunta al termine la mia collaborazione con mio padre come allenatore. Preferisco mantenere mio padre nel suo ruolo di padre, e solo come padre.”, spiega abbastanza chiaramente Tsitsipas.

Tra i passaggi più importanti, ci sono le scuse per la figuraccia di ieri e il motivo per cui ha preso questa decisione ovvero la volontà di migliorare, senza rimanere fermo a livello di qualità. Fin qui è bastato papà Apostolos, ora invece serve altro.