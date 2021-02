Diretta Australian Open 2021/ Osaka S. Williams streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: PIATTO RICCHISSIMO!

Giovedì 18 febbraio gli Australian Open 2021 ci terranno compagnia, con i match di singolare, a partire dalle ore 3:00 della mattina italiana: è il giorno delle due semifinali femminili ma anche del primo quarto maschile che è quello della parte alta del tabellone. Cominciamo proprio da questo, perché si tratta di una sfida che sulla carta appare più che scontata ma che in realtà può nascondere parecchie sorprese: Novak Djokovic corre per il nono titolo al Melbourne Park ma ha già avuto parecchi problemi, dovendo superare un infortunio per avere ragione di Taylor Fritz e poi evitando per un soffio (con un tie break) un dispendiosissimo quinto set con Alexander Zverev, che si era imposto nel primo parziale.

Naturalmente è il grande favorito anche perché in otto finali giocate qui ha sempre vinto, ma non è nella sua migliore versione e sulla sua strada incrocia un avversario che ha ben poco da perdere. Aslan Karatsev, arrivato dalle qualificazioni, prima di questi Australian Open 2021 non aveva mai superato le qualificazioni di uno Slam: lo ha fatto nelle scorse settimane e clamorosamente è arrivato in semifinale, travolgendo giocatori che si chiamano Schwartzman, Auger-Aliassime e Dimitrov. Chiaro che abbia assolutamente già vinto il suo personale Major, ma adesso che è arrivato a questo punto vuole vendere cara la pelle: dunque non resta che vedere quello che succederà tra poco, quando sulla Rod Laver Arena si tornerà a giocare…

DIRETTA AUSTRALIA OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv degli Australian Open 2021, per quanto riguarda i match dei tabelloni del singolare, sarà trasmessa su Eurosport, di conseguenza un canale che è in chiaro per tutti e che vi permetterà di seguire le partite dello Slam di tennis sul vostro televisore. Qualora non vi possiate mettere davanti ad esso, la stessa emittente fornirà la possibilità della visione in diretta streaming video; tuttavia, qualora non siate clienti della televisione satellitare e dunque abbiate la possibilità di utilizzare l’applicazione Sky Go, dovrete necessariamente sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Australian Open 2021 sarà animata anche dalle semifinali femminili, e quella della parte bassa è spettacolare: Serena Williams è tornata nella Top 4 di uno Slam e continua la sua corsa verso il grande titolo numero 24, che le permetterebbe di operare l’aggancio a Margaret Court proprio di fianco allo stadio che è stato intitolato all’australiana. C’è però un problema: la Williams incrocia Naomi Osaka, la giapponese che nel 2018 l’aveva battuta nella finale degli Us Open tra tanto clamore, per le accuse di sessismo che Serena aveva rivolto all’arbitro e un po’ a tutta l’organizzazione, oscurando lo storico trionfo di una Osaka che infatti si era messa a piangere sentendosi defraudata dei titoli della ribalta.

Da quel momento la giapponese ha infilato altri due Slam, vincendo anche qui agli Australian Open; l’ultimo Major della Williams invece risale al 2017 quando aveva battuto, in una finale dalla grande aspettativa al Melbourne Park, la sorella Venus. Sono passati quattro anni, e l’appuntamento con la leggenda è stato sempre rimandato: per arrivare in semifinale la Osaka ha sostanzialmente passeggiato mentre Serena ha dovuto affrontare prove non da poco, superando in tre set Aryna Sabalenka per poi demolire Simona Halep. Insomma, per una volta forse la trentanovenne americana non parte come clamorosa favorita in una semifinale Slam ma è chiaro che Serena Williams è sempre Serena Williams, e di conseguenza Naomi Osaka dovrà sudarsi l’accesso alla finale che potrebbe valerle il quarto titolo Slam a 23 anni…



© RIPRODUZIONE RISERVATA