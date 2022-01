Diretta Australian Open 2022/ Berrettini Alcaraz streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: BERRETTINI ALCARAZ, SONEGO KECMANOVIC, GIORGI BARTY!

Giornata ricca agli Australian Open 2022: venerdì 21 gennaio, sempre dalle 1:00 della mattina italiana, inizia il terzo turno nel torneo dello Slam di tennis e troveremo tre italiani alla ricerca della seconda settimana, ovvero dell’ingresso agli ottavi di finale. L’elenco dei match azzurri si compone di Berrettini Alcaraz, Sonego Kecmanovic e Giorgi Barty: c’è tanta carne al fuoco perché almeno due avversari degli italiani sarebbero da seguire a prescindere, e il pronostico per la nostra Camila Giorgi non è per nulla favorevole visto che incrocia la numero 1 Wta Ashleigh Barty, che gioca anche in casa e che da tempo ha confermato sul campo di essere la migliore tra le colleghe.

Rischia però anche Matteo Berrettini, che per ora qualche segno di cedimento lo ha dato pur vincendo senza troppi patemi: il suo avversario si chiama Carlos Alcaraz, il fatto che abbia vinto la NextGen è solo l’ultimo punto di merito in una lista che comprende già tanti numeri pazzeschi, tanto da paragonarlo a un certo Rafa Nadal (che, a proposito, oggi affronterà Karen Khachanov in un match per nulla scontato). Alcaraz è il nuovo che avanza, un predestinato che ora dovrà far vedere se possa già arrivare in tenerissima età o abbia bisogno di altra esperienza; intanto per Berrettini non sarà affatto semplice batterlo e volare agli ottavi degli Australian Open 2021.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2022 è su Eurosport ed Eurosport 2: il primo canale è accessibile anche sul digitale terrestre mentre per il secondo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla televisione satellitare, ma bisogna poi aggiungere che Eurosport – anche al numero 210 del decoder di Sky – è fornito anche ai clienti DAZN, e questo ci dà lo spunto per dire che i match degli Australian Open 2022 saranno disponibili anche in diretta streaming video, con l’alternativa della piattaforma Eurosport Player della quale bisogna essere clienti.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Il terzo italiano impegnato nella diretta degli Australian Open 2022 è Lorenzo Sonego, che sfida Miomir Kecmanovic: il serbo ha approfittato dell’esclusione di Novak Djokovic e ha già battuto il nostro Salvatore Caruso, un tennista da tenere d’occhio anche se per ora non ha fatto il salto di qualità che ci si poteva attendere, dunque possiamo anche dire che Sonego sia favorito nel match. Da vedere, nel tabellone maschile degli Australian Open 2022, la sfida tra il giovane Sebastian Korda e Pablo Carreno Busta già semifinalista Slam e bronzo olimpico: il giovane statunitense, figlio d’arte, sta facendo enormi progressi e potrebbe essere il prossimo avversario di Berrettini, intanto destinato a entrare presto nei primi al mondo.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, qualora Camila Giorgi – per ora positiva – dovesse fare il colpo grosso, agli ottavi se la vedrebbe con Naomi Osaka: questo, sempre che la rediviva giapponese (campionessa in carica) e sempre sotto l’occhio dei riflettori riesca a eliminare Amanda Anisimova, della quale aspettiamo sempre l’esplosione (ma è una 2001, ricordiamolo) e che intanto ha demolito Belinda Bencic. Poi, Paula Badosa che ha fatto fuori la nostra Martina Trevisan se la vede con la grande amica Marta Kostyuk per testare le sue possibilità nella diretta degli Australian Open 2022; ed è sicuramente da non perdere il match tra Victoria Azarenka, due volte campionessa a Melbourne, ed Elina Svitolina che con i Major ha ancora un grosso conto in sospeso, ma che ora che non è tra le grandi favorite potrebbe arrivare sotto traccia sino alla finale…



