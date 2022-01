Diretta Australian Open 2022/ Sinner De Minaur streaming video tv, orario

DIRETTA SINNER DE MINAUR: OTTAVI DI FINALE AUSTRALIAN OPEN 2022

La diretta degli Australian Open 2022 oggi, lunedì 24 gennaio, entra nella sua seconda settimana e nelle prossime ore, come sempre a cominciare dall’una della notte italiana, a Melbourne si completeranno gli ottavi di finale, tra i quali naturalmente segnaliamo la diretta Sinner De Minaur, che in ottica italiana sarà la partita più importante del giorno, che vedrà scendere in campo il nostro Jannik Sinner contro il padrone di casa australiano Alex De Minaur, una partita che ha il profumo del confronto tra grandi talenti, dal momento che nel 2019 fu la finale delle Next Gen a Milano, vinte da Sinner. Un precedente di buon auspicio, come anche la classifica che mette Sinner al numero 10 e De Minaur al numero 42.

Sinner sabato aveva vinto in quattro set contro il giapponese Taro Daniel, ora il tabellone gli offre un’altra partita alla sua portata e quindi speriamo che la diretta degli Australian Open 2022 possa colorarsi d’azzurro. Cresce il valore di ogni singola partita di questi Australian Open 2022 che sono ormai entrati nella seconda metà del loro cammino, cioè quando davvero si può scrivere la storia. Tra Sinner e Matteo Berrettini certamente il tennis italiano è messo bene come poche altre volte nel corso degli anni: in Australia le soddisfazioni sono sempre state pochissime, riusciremo ad invertire il trend?

La diretta tv degli Australian Open 2022 è prevista su Eurosport ed Eurosport 2: il canale principale è disponibile sul digitale terrestre e per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che dunque potranno seguire i match del torneo dello Slam anche in diretta streaming video. Per il secondo canale bisognerà invece essere clienti della televisione satellitare (pacchetto base di Sky), ricordiamo poi che la visione in mobilità compete anche a tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al broadcaster Eurosport Player, e che sul sito ufficiale www.ausopen.com troverete tutte le notizie e le informazioni utili sugli Australian Open 2022, come i boxscore aggiornati in tempo reale di tutti i match.

Abbiamo dunque presentato la diretta degli Australian Open 2022 parlando innanzitutto della partita che oggi sarà la più importante per noi, con Jannik Sinner che è pure favorito sulla carta contro Alex De Minaur, a patto di giocare come nella seconda parte della partita del terzo turno contro Daniel, di certo non come nel secondo set, che però è stata una lezione che Jannik ha immediatamente compreso, già nel corso della stessa partita. Nel mirino c’è un possibile quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas, il miglioramento rispetto alle precedenti due partecipazioni a Melbourne (secondo turno 2020 e primo turno 2021) è già evidente, ma meglio non porsi limiti…

Diciamo allora che, nella diretta degli Australian Open 2022, Tsitsipas oggi sarà impegnato contro lo statunitense Taylor Fritz, mentre il punto di riferimento della parte bassa del tabellone maschile è senza dubbio il russo Daniil Medvedev, di fatto prima testa di serie del seeding in assenza di Djokovic e oggi favoritissimo contro lo statunitense Maxime Cressy. Nel torneo femminile invece oggi le stelle a Melbourne saranno la rumena Simona Halep, la polacca Iga Swiatek e la bielorussa Aryna Sabalenka, tutte favorite nelle rispettive partite: ci saranno sorprese o tutto andrà come previsto?



