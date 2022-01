Diretta Australian Open 2022/ Sinner Johnson streaming video tv, orario dei match

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: C’È SINNER JOHNSON!

La giornata degli Australian Open 2022 per giovedì 20 gennaio prende il via alle ore 1:00 della mattina italiana, e ci presenta Sinner Johnson: purtroppo questo match è l’unico che riguardi un italiano nella parte bassa dei due tabelloni, perché al secondo turno in questo lato del torneo è arrivato soltanto un Jannik Sinner che ha confermato il pronostico schiantando Joao Sousa in tre set, mentre sono stati eliminati tutti gli altri. Nel dettaglio: fuori Lorenzo Musetti – contro Alex De Minaur ci poteva stare – fuori Gianluca Mager e Stefano Travaglia (idem, incrociavano Andrey Rublev e Roberto Bautista Agut) ma soprattutto fuori Andreas Seppi e Marco Cecchinato, che invece le loro occasioni le avevano.

Così la pattuglia azzurra nella diretta degli Australian Open 2022 si assottiglia, ma non per questo le emozioni saranno minori: intanto Sinner Johnson vale ovviamente il prezzo del biglietto perché Jannik è uno che può arrivare in fondo, e poi ci sono dei match tutti da vivere. Ne peschiamo uno dal mazzo: Nick Kyrgios incrocia Daniil Medvedev, non fosse per le bizze dell’australiano questa sfida potrebbe valere addirittura una finale Slam, e allora accomodiamoci per gustare questa e le altre partite del secondo turno…

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2022 è su Eurosport ed Eurosport 2: il primo canale è accessibile anche sul digitale terrestre mentre per il secondo sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla televisione satellitare, ma bisogna poi aggiungere che Eurosport – anche al numero 210 del decoder di Sky – è fornito anche ai clienti DAZN, e questo ci dà lo spunto per dire che i match degli Australian Open 2022 saranno disponibili anche in diretta streaming video, con l’alternativa della piattaforma Eurosport Player della quale bisogna essere clienti.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Australian Open 2022 ci porterà appunto in dote match molto interessanti. Sicuramente da vedere quello tra Andrey Rublev e Ricardas Berankis (occhio al lituano su queste superfici), da non perdere Andy Murray che sfida Taro Daniel dopo la maratona con Basilashvili, ma che soprattutto sarebbe l’avversario del nostro Sinner al terzo turno. La testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas se la vede invece con l’argentino Sebastian Baez, e forse guarda già al potenziale incrocio con Grigor Dimitrov che però dovrà battere l’istrionico Benoit Paire, che se in giornata può essere molto temibile; poi da non perdere l’incontro tra Alejandro Davidovich Fokina e Félix Auger-Aliassime, due giovani dal percorso al momento diverso ma che hanno parecchia classe.

Nel tabellone femminile degli Australian Open 2022 torna a giocare Emma Raducanu, sfuggita alla trappola Sloane Stephens: la campionessa degli Us Open affronta Danka Kovinic, mentre per Aryna Sabalenka la sfida è con Xinyu Wang. Altre teste di serie sono Garbiñe Muguruza, che ha un match di secondo turno quasi vintage con Alizé Cornet, e Daria Kasatkina che a suo dire non aveva mai iniziato così bene una stagione, ma che contro Magda Linette può rischiare qualcosa. Elena Rybakina, in forma ottima, se la vede con Shuai Zhang mentre per Simona Halep, che è stata ferma a lungo in epoca recente, l’avversaria è Beatriz Haddad Maia: anche le partite degli Australian Open 2022 promettono parecchie scintille, sarà una lunga nottata…



