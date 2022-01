Diretta Australian Open 2022/ Sinner Sousa streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: TOCCA A SINNER E MUSETTI

La diretta degli Australian Open 2022 per martedì 18 gennaio, sempre nella notte italiana, ci conduce a completare il primo turno nel torneo dello Slam di tennis. Ancora tanta Italia, con sei rappresentanti nel tabellone Atp: gli occhi saranno puntati soprattutto su Jannik Sinner, testa di serie numero 11 del tabellone e con possibilità di fare tanta strada. L’altoatesino apre contro Joao Sousa, arrivato dalle qualificazioni; in questa parte di tabellone il grande favorito per la finale è chiaramente Daniil Medvedev, reduce dal trionfo agli Us Open, ma ci sono anche Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud oltre ad Andrey Rublev, che incrocia il nostro Gianluca Mager.

Poi, tra gli italiani nel martedì degli Australian Open 2022, saranno impegnati anche Marco Cecchinato – primo turno contro Philipp Kohlschreiber – e poi il veterano Andreas Seppi (contro Kamil Maychrzak) e il giovane Lorenzo Musetti, che vuole lasciarsi alle spalle un anno negativo e incrocia la racchetta con Alex De Minaur in un match davvero interessante. Infine Stefano Travaglia, che nel primo turno degli Australian Open 2022 se la vede con Roberto Bautista Agut e ha naturalmente pronostico a sfavore. Sarà allora una giornata intensa per i nostri tennisti a Melbourne…

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2022 sarà trasmessa dai due canali di Eurosport, il primo accessibile a tutti sul digitale terrestre e il secondo riservato agli abbonati Sky; ricordiamo anche che il canale principale è visibile anche sulla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario un abbonamento. La visione in diretta streaming video del torneo dello Slam sarà poi fruibile su Eurosport Player, a pagamento; sul sito ufficiale dello Slam, www.ausopen.com, troverete invece tutte le informazioni utili come il programma giorno per giorno e i boxscore di tutti i match aggiornati in tempo reale.

AUSTRALIAN OPEN 2022: I GIOCATORI IN CAMPO

Naturalmente ci sono altri temi interessanti nella diretta degli Australian Open 2022: intanto Andy Murray, che proprio qui aveva annunciato un possibile ritiro e invece è tornato a giocare, non è più competitivo come un tempo ma ha ancora la possibilità di fare strada e infiammare i cuori. Il tre volte campione Slam apre le danze contro Nikoloz Basilashvili, già avversario particolarmente tosto; troveremo poi Diego Schwartzman e John Isner come altri protagonisti del primo turno, ma un occhio di riguardo va anche all’istrionico Nick Kyrgios, che recentemente si è fortemente schierato a favore di Novak Djokovic ed è sempre un giocatore di enorme interesse al netto dei risultati.

In campo femminile ci scuseranno le altre (da Angelique Kerber, che qui ha vinto, passando per Aryna Sabalenka e una Lena Rybakina che sembra in grande forma) se diciamo che le protagoniste del giorno agli Australian Open 2022 saranno le due teenager: Emma Raducanu e Leylah Fernandez, le finaliste degli ultimi Us Open, inaugurano il loro percorso rispettivamente contro Sloane Stephens (recentemente convolata a nozze, e già campionessa Slam) e Maddison Inglis. Ha decisamente pescato meglio la mancina canadese, ma sia lei che la Raducanu (già schiantata a Sydney dalla Rybakina che le ha lasciato un game) dovranno dimostrare che la grande corsa di Flushing Meadows non era un’eccezione…



