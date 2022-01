Diretta Australian Open 2022/ Streaming video tv: Slam al via, Djokovic non c’è!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: FINALMENTE LO SLAM!

Finalmente la diretta degli Australian Open 2022: il primo torneo dello Slam nella stagione del tennis apre le sue porte lunedì 17 gennaio e, poiché siamo a Melbourne, purtroppo gran parte del programma sarà nella notte italiana. Gli Australian Open 2022 iniziano nel segno delle polemiche: quelle legate all’assenza di Novak Djokovic che, si sia pro o contro la sua partecipazione, ha fatto discutere per settimane e allargato il discorso, naturalmente, alla “battaglia vaccinale” (come l’ha chiamata il serbo), alle norme sanitarie e a determinati privilegi di cui Nole avrebbe goduto in qualità di numero 1 Atp, e nove volte vincitore dello Slam con la possibilità di staccare Roger Federer (assente) e Rafa Nadal (presente, ma in condizioni da verificare) come numero totale di Major vinti.

Per il resto, anche se l’espulsione di Djokovic ha la precedenza su tutto, naturalmente l’Italia ha grandi speranze: si chiamano soprattutto Matteo Berrettini – dopo la finale di Wimbledon – e Jannik Sinner (che forse su questa superficie potrebbe avere qualcosa in più), ma entrambi con Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e idealmente tutti gli altri dovranno cancellare le delusioni di Coppa Davis e Atp Cup, anche se qui inevitabilmente la posta si alza almeno a livello individuale. Poi, altre domande: Daniil Medvedev sarà in grado di fare il bis dopo gli Us Open, o comunque i tennisti dei Novanta e Duemila cambieranno le gerarchie? Lo scopriremo nella diretta degli Australian Open 2022, ma questa è solo la prima giornata…

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2022 sarà trasmessa dai due canali di Eurosport, il primo accessibile a tutti sul digitale terrestre e il secondo riservato agli abbonati Sky; ricordiamo anche che il canale principale è visibile anche sulla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario un abbonamento. La visione in diretta streaming video del torneo dello Slam sarà poi fruibile su Eurosport Player, a pagamento; sul sito ufficiale dello Slam, www.ausopen.com, troverete invece tutte le informazioni utili come il programma giorno per giorno e i boxscore di tutti i match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Dunque siamo pronti a vivere la diretta degli Australian Open 2022. Berrettini, Sonego e Fognini sono finiti nella parte alta del tabellone, dove compariva anche Djokovic e ora c’è Nadal oltre ad Alexander Zverev: qui sarà battaglia vera con Matteo che potrebbe incrociare Rafa in semifinale, andando così a giocare un match che in tanti chiaramente aspettano. Medvedev però è salito di colpi, ha vinto uno Slam e adesso in tanti lo considerano il grande rivale di Djokovic: qui, essendo numero 1 e numero 2, lo scontro sarà possibile solo in finale e dunque aggiunge pepe al tabellone. Sinner lungo la strada verso quella che sarebbe la sua prima finale Slam dovrà vedersela con Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud tra gli altri.

Compito non semplice, ma l’altoatesino ci ha insegnato a sorprendere. In campo femminile invece, negli Australian Open 2022 si ripresenta Naomi Osaka, che sostanzialmente dopo il trionfo dello scorso anno ha smesso di giocare e avuto parecchi problemi extra tennis; non possiamo definirla favorita in assoluto, bisogna fare i conti con Ashleigh Barty (che gioca anche in casa) e tutte le altre, citando naturalmente le due strepitose teenager che hanno giocatola finale degli Us Open. Vero: Emma Raducanu, campionessa a New York senza perdere un set (la prima qualificata a vincere uno Slam), ha perso 0-6 1-6 da Lena Rybakina a Sydney, ma ogni torneo fa a sé e soprattutto tra le donne…



