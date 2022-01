Diretta Australian Open 2022/ Streaming video tv: quarti di finale, c’è Medvedev!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: MEDVEDEV SFIDA AUGER-ALIASSIME!

La diretta degli Australian Open 2022 ci presenta una giornata interessante, quella di mercoledì 26 gennaio: vivremo oggi gli incontri dei quarti di finale nelle due parti basse dei tabelloni Atp e Wta, naturalmente spicca la presenza del nostro Jannik Sinner – reduce dalla schiacciante vittoria su De Minaur – che affronta Stefanos Tsitsipas, ma del match dell’altoatesino ci occupiamo in separata sede e allora qui possiamo parlare della partita che consegnerebbe il prossimo avversario a Sinner, ovvero quella in cui la testa di serie numero 2 Daniil Medvedev incrocia il giovane Félix Auger-Aliassime.

Il giovane canadese ha sorpreso Marin Cilic e si sta confermando torneo dopo torneo; cresciutissimo, forse non ha ancora fatto il reale salto che lo rende un contendente fatto e finito ma certamente sarà un grande avversario per Medvedev, che dal canto suo dopo aver vinto gli Us Open ha raccolto ancora più consapevolezza ed è il chiaro favorito per prendersi gli Australian Open 2022. Il russo ha vinto i tre precedenti: uno recentissimo nella semifinale di Atp Cup, uno proprio a New York lo scorso anno e sempre in semifinale, poi una sfida nel 2018.

DIRETTA SINNER TSITSIPAS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA AGLI AUSTRALIAN OPEN 2022

La diretta tv degli Australian Open 2022 è fornita da Eurosport, come ormai abbiamo imparato nei giorni scorsi: spetta a questo canale infatti l’esclusiva per il torneo dello Slam di tennis, ed è un’emittente cui potete accedere sia dal digitale terrestre che dal satellite. Non solo, perché Eurosport è fruibile anche su DAZN: dunque gli abbonati a questa piattaforma potranno seguire i match del giorno in diretta streaming video, una possibilità che per l’intero programma degli Australian Open 2022 è fornita anche da Eurosport Player, del quale è necessario essere clienti.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Avremo dunque Auger-Aliassime Medvedev nella diretta degli Australian Open 2022, ma i quarti di finale riguardano anche le donne: nel tabellone Wta Danielle Collins, che una semifinale a Melbourne l’ha raggiunta due anni fa, vuole continuare a sorprendere e oggi incrocia Alizé Cornet, veterana del circuito che nonostante una carriera più che degna non era mai riuscita a centrare la Top 8 di uno Slam, e adesso sa di avere una grande occasione che le deriva anche dal fatto di aver eliminato lungo il percorso Garbiñe Muguruza e Simona Halep, due che i Major li hanno vinti. Parli di veterane, ed ecco Kaia Kanepi: nove anni e mezzo fa l’estone era numero 15 al mondo e sulla breccia, poi è sensibilmente calata ma nei tornei che contano torna alla ribalta ed è spesso capace del grande risultato.

Tuttavia, non le capitava da cinque anni (Us Open 2017) di timbrare un quarto Slam: è arrivato qui agli Australian Open 2022 per la settima volta in carriera (e questo la dice già lunga) battendo soprattutto Angelique Kerber (primo turno) e la numero 2 Aryna Sabalenka al tie break del terzo set. Ora sfida una giocatrice che ha 16 anni meno di lei: per la sesta volta consecutiva Iga Swiatek ha raggiunto almeno gli ottavi di uno Slam, adesso ha fatto uno step ulteriore e a nemmeno 21 anni vuole vincere il secondo Major dopo lo storico Roland Garros. A partire favorita è lei e anche come esperienza non si può dire che la polacca ne abbia troppa di meno, ma occhio alla Kanepi in questi momenti…



