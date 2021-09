Diretta Us Open 2021/ Streaming video tv: oggi le semifinali maschili (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: LE SEMIFINALI MASCHILI

Le due semifinali maschili agli Us Open 2021 si giocano venerdì 10 settembre, quando da noi sarà sera: alle ore 21:00 la prima, non prima della 1:00 della mattina – dunque già nel nostro sabato – la seconda. Purtroppo Matteo Berrettini non è riuscito nell’impresa, per la quarta volta ha perso contro Novak Djokovic (la terza negli Slam e nel 2021) e così anche l’ultimo italiano in corsa a New York è caduto. Il quadro ci presenta dunque Djokovic Zverev e Auger-Aliassime Medvedev: un grande spettacolo, dal punto di vista di numeri e ranking abbiamo tre dei primi quattro giocatori del seeding e uno che comunque è nei primi 15.

Il solo Auger-Aliassime non era mai stato in semifinale in un Major; gli altri sanno già come funziona e si sono pure spinti oltre, anche se poi Djokovic resta il solo ad aver vinto Slam e in questo senso stacca in maniera netta gli altri. Per il serbo si avvicina l’appuntamento con la storia, per tutti gli altri quello con la gloria personale: sarà interessantissimo scoprire cosa succederà nella diretta degli Us Open 2021, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione di quelli che saranno i temi principali a Flushing Meadows.

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2021 sarà su Eurosport, come al solito: il canale “ufficiale” del torneo dello Slam è disponibile sul digitale terrestre come sul satellite, e ovviamente entrambe le semifinali saranno trasmesse integralmente non essendo in contemporanea. Per il servizio di diretta streaming video sarà necessario sottoscrivere uno specifico abbonamento al portale Eurosport Player; il sito www.usopen.org è invece quello ufficiale degli Us Open, e vi permetterà di accedere ai contenuti multimediali – highlights e interviste – al calendario del torneo (generale e quotidiano) e ai boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Potremmo presentare le semifinali degli Us Open 2021 come “Djokovic contro tutti”: magari sarebbe riduttivo, ma di fatto il contesto è questo. Il numero 1 Atp corre per completare il Grande Slam di calendario: gli mancano soltanto due partite per ottenere un traguardo che nessuno ha toccato negli ultimi 52 anni, e che in termini generali è un affare quasi impossibile. Ancora una volta Djokovic ha lasciato per strada un set, ma siamo ai dettagli: potrebbe esserlo meno il fatto che si troverà di fronte quell’Alexander Zverev che gli ha cancellato la possibilità di Golden Slam alle Olimpiadi (e lo ha battuto altre volte in carriera), anche se a Tokyo eravamo sulla distanza dei tre set, mentre sui cinque Djokovic è clamorosamente favorito contro chiunque.

Nell’altra semifinale degli Us Open 2021, Daniil Medvedev è il chiaro favorito: erede designato dei Big Three, e in particolare dello stesso Nole per l’imbattibilità sul cemento, il russo va a caccia della terza finale Slam con la possibilità di vincere finalmente il primo. Il suo avversario, Félix Auger-Aliassime, aveva già giocato i quarti a Wimbledon e dunque non si è soltanto confermato, ma ha anche fatto un passo avanti. Non resta che lasciar parlare il campo per scoprire come andranno le cose…



