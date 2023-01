Diretta Australian Open 2023/ Giorgi Bencic streaming video tv: Camila per gli ottavi

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: GIORGI BENCIC, CHE SHOW!

L’appuntamento di sabato 21 gennaio con gli Australian Open 2023 scatta come sempre alla 1:00 della nostra mattina: sarà piena notte in Italia quando al Melbourne Park si giocheranno le sfide del terzo turno, che si conclude oggi con le due metà basse dei rispettivi tabelloni (maschile e femminile). C’è un solo italiano in campo, o meglio un’italiana: Camila Giorgi fino a qui ha dominato ma oggi anche per lei la questione rischia di complicarsi, perché al terzo turno la marchigiana se la dovrà vedere con quella Belinda Bencic che ha appena vinto il settimo titolo in carriera e sta prepotentemente tornando sui livelli che ormai anni fa (era il 2015) le avevano permesso di entrare nella Top 10 da adolescente, prima dei tanti problemi fisici (in quel 2015 la Giorgi l’aveva battuta nella finale di ‘s-Hertogenbosch).

Il match Giorgi Bencic vale un posto negli ottavi degli Australian Open 2023, ma naturalmente non ci si ferma qui: diciamo subito che in caso di vittoria la nostra Giorgi avrebbe comunque un’avversaria tostissima nel quarto turno dello Slam, perché si tratterebbe di una tra Aryna Sabalenka (testa di serie numero 5 del tabellone, e sempre a caccia del definitivo salto di qualità) e Elise Mertens, in calo rispetto al suo periodo migliore ma sempre molto temibile. Tra le altre giocatrici in campo, fati puntati su una rediviva Caroline Garcia che è riuscita a rientrare tra le prime 10, e su Karolina Pliskova che ormai è una veterana ma potrebbe ancora dire la sua, e affronta Varvara Gracheva che ha fatto fuori Lucrezia Stefanini.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: soprattutto nei primi giorni dello Slam sarà importante lo “switch” tra i numeri 210 e 211 del decoder di Sky, ricordando comunque che il canale principale è disponibile anche sul digitale terrestre. La regia sarà internazionale, ma per quanto possibile si cercherà di dare spazio ai match degli italiani, e possiamo ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Spostandoci ora al tabellone maschile, nella diretta degli Australian Open 2023, osserviamo subito che non ci sono italiani: grande delusione per Matteo Berrettini soprattutto, mentre per Fabio Fognini il discorso era già complicato considerato il quadro complessivo. Novak Djokovic non appare al top della condizione e contro Enzo Couacaud ha avuto bisogno del timeout medico, ma l’ha sfangata in quattro set e nel terzo turno degli Australian Open 2023 se la vede con Grigor Dimitrov in una grande battaglia tra veterani. Le altre sfide?

Interessante quella tra due giovani di ottime speranze come Holger Rune, chiamato all’esplosione che ormai in molti hanno previsto, e Ugo Humbert; da non sottovalutare il cammino potenziale di un Andrey Rublev in palla che oggi sfida Daniel Evans, poi avremo il derby Usa tra le due sorprese John Jeffrey Wold e Michael Mmoh reduci da vittorie di grande valore, mentre Jenson Brooksby se la vede con Tommy Paul in un’altra sfida tutta a stelle e strisce. Attenzione: il tabellone maschile degli Australian Open 2023 ha perso grandi protagonisti come Rafa Nadal, Casper Ruud, Taylor Fritz e appunto il nostro Berrettini. Per Djokovic il decimo titolo al Melbourne Park non può essere considerato scontato nemmeno in queste condizioni, però potrebbe essere leggermente più vicino…

