Diretta Australian Open 2023/ Sinner Tsitsipas streaming video tv: ottavo di lusso

La diretta degli Australian Open 2023 oggi, domenica 22 gennaio 2023, ci farà compagnia come al solito fin dalla notte italiana da Melbourne, considerate le dieci ore di fuso orario che ci separano dalla città sede degli Australian Open, il primo torneo stagionale dello Slam di tennis. Cala la quantità e cresce sempre di più la qualità, dal momento che oggi cominciano gli ottavi di finale: restano in corsa solamente 16 uomini e altrettante donne per conquistare il trono al Melbourne Park, si inizia a fare davvero sul serio anche se emozioni e colpi di scena a volte clamorosi non sono mancati già nei giorni scorsi. In ottica italiana, naturalmente, l’attesa sarà tutta per l’atteso big-match Sinner Tsitsipas, piatto forte della domenica di tennis.

Jannik Sinner sfida in diretta dunque Stefanos Tsitsipas per andare a caccia di un posto nei quarti degli Australian Open 2023, lo fa dopo la vittoria in un match dai due volti nel turno precedente contro l’ungherese Marton Fucsovics, brutto nei primi due set e dominato in maniera totale dal terzo parziale in poi. Con il “secondo” Sinner si potrebbe sognare in grande, ma naturalmente contro un big quale è Tsitsipas servirebbe il miglior Jannik fin dal primo scambio della partita, anche perché il greco finora non ha ancora perso nemmeno un set in tutto il torneo. Sinner Tsitsipas dunque catalizzerà la nostra attenzione, ma adesso allarghiamo lo sguardo a tutta la diretta degli Australian Open 2023.

Va ricordato che la diretta tv Sinner Tsitsipas degli Australian Open 2023 sarà affidata a Eurosport, con entrambi i canali: soprattutto nei primi giorni dello Slam sarà importante lo “switch” tra i numeri 210 e 211 del decoder di Sky, ricordando comunque che il canale principale è disponibile anche sul digitale terrestre. La regia sarà internazionale, ma per quanto possibile si cercherà di dare spazio ai match degli italiani, e possiamo ricordare che Eurosport è visibile anche su DAZN in diretta streaming video (anche on demand), la piattaforma è riservata agli abbonati. Infine sul sito ufficiale, www.ausopen.com, troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play delle partite.

Oltre alla diretta Sinner Tsitsipas, andiamo allora brevemente a presentare cosa altro ci attende oggi da Melbourne nella diretta degli Australian Open 2023. Il canadese Felix Auger-Aliassime dovrebbe indossare i panni del favorito contro il ceco Lehecka, che nello scorso turno ha firmato una delle tante sorprese già maturate a Melbourne eliminando Norrie, ma adesso han ostacolo ancora più alto. Match forse un po’ sorpresa sarà invece quello tra il russo Khachanov e il giapponese Nishioka, siamo curiosi di scoprire chi potrà avere la meglio conquistando i quarti. Infine, il polacco Hurkacz dovrebbe essere favorito contro lo statunitense Korda, che però nello scorso turno ha fatto l’impresa eliminando Medvedev e oggi ci riproverà.

In campo femminile si merita la copertina la numero 1 del mondo, dal momento che Iga Swiatek nel turno precedente ha concesso solamente un game alla sua avversaria: oggi per la polacca l’esame contro la kazaka Rybakina sarà certamente più impegnativo, ma resta senza ombra di dubbio la favorita. La parte alta del tabellone femminile è ricca di nomi di spicco per questi Australian Open 2023, si annuncia ad esempio stuzzicante la partita tra la statunitense Gauff e la lettone Ostapenko, mentre l’altra americana Pegula sarà impegnata contro la ceca Krejcikova in un match a sua volta dall’esito non scontato. Dulcis in fundo, la veterana bielorussa Azarenka dovrebbe essere favorita contro la cinese Zhu, che venerdì ha eliminato la greca Sakkari e proverà un altro colpo.











