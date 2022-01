Diretta Nadal Medvedev/ Streaming video tv finale Australian Open 2022, orario

DIRETTA NADAL MEDVEDEV: LO SPETTACOLO È ASSICIìURATO

Ka diretta di Nadal Medvedev, finale degli Australian Open 2022, sarà naturalmente la decisiva partita che assegnerà il titolo del torneo dello Slam di tennis a Melbourne. L’appuntamento per la finale Nadal Medvedev sul campo centrale della Rod Laver Arena è fissato per le ore 9.30 italiane del mattino di oggi, domenica 30 gennaio 2022, quando a Melbourne saranno già le 19.30. Il titolo degli Australian Open 2022 sarà dunque conteso da Rafa Nadal e Daniil Medvedev: il tennista spagnolo, che in semifinale ha spezzato il sogno del nostro Matteo Berrettini, punta alla seconda vittoria a Melbourne 13 anni dopo la prima, che sarebbe soprattutto lo Slam numero 21 di una carriera leggendaria, che lo porterebbe da solo in testa alla classifica di tutti i tempi, davanti a Roger Federer e Novak Djokovic.

La diretta di Nadal Medvedev potrebbe dunque scrivere una pagina di storia del tennis, ma tutto sommato questo sarà vero anche se dovesse invece vincere Daniil Medvedev, che si è qualificato per la finale degli Australian Open 2022 vincendo la semifinale contro Stefanos Tsitsipas e ha la grande occasione di vincere il secondo Slam consecutivo dopo l’Us Open dello scorso settembre. A quel punto potremmo parlare del definitivo ingresso di Medvedev nell’Olimpo e il russo stavolta farebbe un piccolo favore a Djokovic, salvando il suo primato (e quello di Federer) dopo avergli negato il completamento del Grande Slam nel 2021. Di certo ci attendiamo una finale di lusso: cosa succederà in Nadal Medvedev?

DIRETTA NADAL MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2022

La diretta tv di Nadal Medvedev, finale degli Australian Open 2022, sarà su Eurosport che ha coperto tutte le due settimane del torneo dello Slam. Il canale sarà quello principale, disponibile quindi sul digitale terrestre in chiaro, ma sempre a pagamento; in alternativa, gli abbonati alla televisione satellitare e a DAZN potranno comunque assistere al match, e come altra opzione ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player per la diretta streaming video. Ricordiamo infine il sito ufficiale del torneo all’indirizzo www.ausopen.com, sul quale avere accesso al boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA NADAL MEDVEDEV: RISULTATI E CONTESTO

Aspettando la diretta di Nadal Medvedev, ricordiamo il cammino dei due tennisti verso la finale degli Australian Open 2022. Per quanto riguarda Rafa Nadal, vinti facilmente in tre rapidi set i primi due turni contro lo statunitense Marcos Giron e il tedesco Yannick Hanfmann, sono poi serviti invece quattro set per avere la meglio sul russo Karen Khachanov al terzo turno. Agli ottavi Rafa Nadal ha sconfitto il francese Adrian Mannarino in tre soli set (anche se il primo si è risolto 16-14 al tie-break), poi nei quarti ecco la grande sfida risolta solamente in cinque set contro il canadese Denis Shapovalov ed infine naturalmente il successo contro Matteo Berrettini venerdì, nella prima semifinale.

Daniil Medvedev ha vinto in tre set al primo turno contro lo svizzero Henri Laaksonen, poi ha ceduto un set nel secondo turno contro il padrone di casa Nyck Kyrgios. Rapida vittoria al terzo turno contro l’olandese Botic Van de Zandschulp, decisamente più sofferto invece il successo di Daniil Medvedev agli ottavi in quattro combattuti set contro lo statunitense Maxime Cressy. Ancora più incerto è stato il quarto di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che Medvedev ha vinto al quinto set e dopo due match-point. Infine la vittoria in quattro set nella semifinale contro il greco Daniil Medvedev, prendendo il sopravvento alla distanza.



