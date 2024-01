Diretta Australian Open 2024/ Zverev ai quarti in cinque set, trova Alcaraz che domina (22 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: ZVEREV E ALCARAZ AI QUARTI

Abbiamo gli ultimi due risultati di giornata nella diretta degli Australian Open 2024: vince una grande battaglia Alexander Zverev, che spegne le speranze di Cameron Norrie dominando il tie break decisivo (10-3) e imponendosi con il risultato di 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6 al termine di un match durato quattro ore e 9 minuti. Zverev è uno di quei giocatori cui manca un titolo Slam per consacrarsi: ci era arrivato a un passo e anche più agli Us Open 2020, da allora però non è più riuscito a giocare anche una singola finale. Ora nei quarti incrocerà la strada con Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha avuto ben pochi problemi nel liberarsi di Miomir Kecmanovic.

Lo scontro era impari ed è terminato con il risultato di 6-4 6-4 6-0: dunque il numero 2 Atp prosegue la sua corsa verso quello che sarebbe il terzo titolo dello Slam. L’altro quarto di finale nella parte bassa del tabellone Atp sarà Hurkacz Medvedev: delle vittorie di polacco e russo abbiamo già parlato, adesso potremmo avere l’ennesima sfida tra Medvedev e Zverev oppure qualche sorpresa, certamente Sasha ha qualche conto da regolare nei confronti di Alcaraz che, soprattutto sulla distanza dei cinque set, parte favorito. Bisognerà aspettare due giorni per scoprire come andranno questi match nei quarti degli Australian Open 2024, perché domani tocca al nostro Jannik Sinner e Novak Djokovic. (agg. di Claudio Franceschini)

AUSTRALIAN OPEN 2024: JASMINE PAOLINI ELIMINATA

Brutta sconfitta per Jasmine Paolini agli Australian Open 2024: la lucchese cade agli ottavi, il punto più alto mai raggiunto negli Slam, battuta in maniera netta (4-6 2-6) da Anna Kalinskaya, russa – ma che anche a Melbourne è ufficialmente senza bandiera, per le note vicende legate alla guerra – e così ai quarti di finale avanza la numero 75 Wta, che oggi “pagava” 44 posizioni nel ranking rispetto alla Paolini. Sappiamo bene però che, giunti a questo livello dei Major, la classifica conta il giusto e soprattutto a livello femminile: l’azzurra ci ha provato, ma ha potuto ben poco fin dall’inizio e abbandona così il torneo (in cui era anche testa di serie). Grandi applausi ovviamente alla Kalinskaya, lei pure ai quarti per la prima volta in un torneo dello Slam; la sua prossima avversaria sarà una tra Qinwen Zheng e la sorprendente francese Océane Dodin, che devono ancora giocare.

Agli Australian Open 2024 scrive la sua storia personale anche Linda Noskova: dopo aver fatto fuori la numero 1 Iga Swiatek, la ceca approfitta del ritiro di Elina Svitolina (che era sotto 0-3 nel primo set) e si prende un risultato fantastico che arriva a 19 anni compiuti da due mesi, a oggi lei e Mirra Andreeva sono le teenager più pronte di tutte. Adesso la Noskova se la vedrà con Dayana Yastremska, altra sorpresa nel tabellone femminile degli Australian Open 2024: l’ucraina, seconda del suo Paese ai quarti dopo Marta Kostyuk, ha battuto la veterana Victoria Azarenka, due volte campionessa al Melbourne Park, con il risultato di 7-6 6-4. Nel torneo maschile termina la grande corsa di Nuno Borges e Arthur Cazaux: il primo vince il terzo set ma non gli basta per avere ragione di Daniil Medvedev, il secondo lotta e perde due set al tie break prima di cadere 4-6 nel terzo contro Hubert Hurkacz. Quinto set al momento tra Alexander Zverev e Cameron Norrie che può centrare l’upset, Carlos Alcaraz ha vinto il primo parziale nei confronti di Miomir Kecmanovic. (agg. di Claudio Franceschini)

AUSTRALIAN OPEN 2024: ECCO GLI ALTRI OTTAVI!

La diretta degli Australian Open 2024 entra definitivamente nella sua seconda settimana e oggi, lunedì 22 gennaio, si completeranno le partite degli ottavi di finale di entrambi i tornei di singolare dello Slam a Melbourne, a partire come sempre alle ore 2:00 della nostra mattina, con Jasmine Paolini che permetterà all’Italia di essere ancora una volta protagonista. L’ostacolo odierno sarà rappresentato dalla russa Anna Kalinskaya, uno dei tanti nomi a sorpresa del torneo femminile degli Australian Open 2024, nel quale agli ottavi di finale sono arrivate appena 7 delle 32 teste di serie, quindi in minoranza rispetto alle 9 giocatrici che ad inizio torneo non erano considerate tali.

Non è una novità assoluta in campo femminile negli ultimi anni, però in questi Australian Open 2024 stiamo avendo ancora più sorprese del solito e allora si può provare a pensare in grande. Jasmine Paolini arriva dalla vittoria contro l’altra russa Anna Blinkova nel terzo turno e adesso di nuovo affronta una rivale che le è inferiore in classifica, per quanto questo concetto sia davvero vago in campo femminile. Di certo, Paolini Kalinskaya potrebbe essere una missione possibile per spingersi ai quarti di uno Slam, risultato sempre eccellente, e poi chissà forse addirittura più in là, perché nella metà del tabellone della Paolini la migliore testa di serie superstite è la cinese Qinwen Zheng, numero 12. Di certo, anche oggi le prospettive sono intriganti per la diretta degli Australian Open 2024…

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta odierna degli Australian Open 2024 avremo quindi giustamente un occhio di riguardo per Paolini Kalinskaya, allora continuiamo adesso a parlare dei match femminili. Come detto, questa metà del tabellone è stata stravolta, il punto di riferimento potrebbe essere la cinese Zheng, che affronterà la francese Dodin, anche se in realtà il nome di spicco è Viktoria Azarenka, che sfiderà la qualificata ucraina Yastremska, la cui connazionale Elina Svitolina è un altro nome quotato e che può a questo punto sognare in grande, a patto di superare oggi la ceca Noskova.

Nella nostra presentazione della diretta degli Australian Open 2024 possiamo adesso passare al torneo maschile, nel quale invece ci sono ancora in circolazione quasi tutti i big. Oggi il nome da copertina sarà Carlos Alcaraz, favorito d’obbligo contro il serbo Kecmanovic così come lo sarà Daniil Medvedev contro il nome forse più sorprendente degli ottavi maschili a Melbourne, cioè il portoghese Borges. Avremo poi il polacco Hubert Hurkacz contro il francese Cazaux ed infine il match sulla carta più stuzzicante del giorno potrebbe essere quello fra il tedesco Alexander Zverev e il britannico Cameron Norrie.











