Diretta Australian Open 2024/ Sonego Evans streaming video tv, orario match (oggi martedì 16 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: OGGI CINQUE ITALIANI!

Saranno ben cinque gli italiani impegnati nella diretta degli Australian Open 2024 questo martedì 16 gennaio 2024: ricordiamo che siamo ancora in regime di primo turno perché il torneo dello Slam ha preso il via domenica, come ormai da tradizione, e dunque i match di esordio dei vari tennisti sono spalmati su tre giorni. Fino a questo momento abbiamo visto un’ottima Italia, e abbiamo anche registrato la prima vittoria Slam di Flavio Cobolli; oggi dunque si parte alla 1:00 della mattina italiana (le 11:00 a Melbourne) con due match nel tabellone Atp e tre in quello Wta, appunto per quanto riguarda gli italiani.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024/ Video streaming tv: storica vittoria per Cobolli, ok Musetti (15 gennaio)

Lorenzo Sonego, che spera di fare strada agli Australian Open 2024 ed è sempre alla ricerca del vero salto di qualità in carriera, se la deve vedere con Daniel Evans: primo turno se vogliamo poco abbordabile, ma certamente il piemontese ha tutte le possibilità per superarlo e raggiungere la pattuglia azzurra che ha già centrato il traguardo. Sarà invece Dusan Lajovic l’avversario di Giulio Zeppieri, e qui va detto che per il romano il compito è più ostico, perché il veterano serbo (classe 1990) è esperto nei tornei dello Slam e parte favorito, anche se il pronostico non si può dire chiuso.

Diretta Australian Open 2024/ Streaming video tv: Berrettini si ritira per un problema al piede (14 gennaio)

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

Rafa Nadal salta gli Australian Open 2024/ Strappo muscolare: lo spagnolo dà forfait (oggi 7 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Per quanto riguarda le donne nella diretta degli Australian Open 2024, la sfida più ostica ce l’ha sicuramente Camila Giorgi, che deve incrociare Victoria Azarenka: certo non più la giocatrice di un tempo, ma la bielorussa due volte campionessa a Melbourne ed ex numero 1 Wta è competitiva anche oggi, dunque per la Giorgi sarà un match molto difficile. Decisamente più abbordabili le partite che attendono le altre due italiane: Elisabetta Cocciaretto affronta Lulu Sun, svizzera di origine neozelandese, mentre per Martina Trevisan l’avversaria nel primo turno degli Australian Open 2024 sarà la messicana Renata Zarazua, entrambe dunque partono favorite e con ottime possibilità di avanzare nel tabellone dello Slam.

Dando uno sguardo agli altri match del giorno, oggi avremo l’esordio per Carlos Alcaraz: lo spagnolo non ha pescato benissimo nel veterano francese Richard Gasquet, occhio alle possibili sorprese anche se chiaramente il numero 2 Atp è super favorito. Giocano anche Tommy Paul, contro Grégoire Barrère, e Holger Rune che se la deve vedere con Yoshihito Nishioka in un primo turno per nulla scontato; nel tabellone femminile la numero 1 Iga Swiatek rischia contro Sofia Kenin, vincitrice degli Australian Open 2020 e poi persasi per strada tra un infortunio e l’altro ma ora co la volontà di tornare grande. Sarà una bella sfida, come quella tra Emma Raducanu (discorso molto simile) e Shelby Rogers, ma il vero big match nel primo turno sarà tra Karolina Pliskova ed Elena Rybakina, sfortunatissima la kazaka (numero 3 del ranking) nel sorteggio degli Australian Open 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA