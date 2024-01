Diretta Australian Open 2024/ Streaming video tv, orario e risultati (1° turno, oggi lunedì 15 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: INIZIA IL PRIMO SLAM!

È la seconda giornata agli Australian Open 2024: il torneo dello Slam, il primo nella stagione del tennis, ha aperto i battenti domenica come ormai accade da qualche tempo, per provare ad allargare il ventaglio del primo turno e avere un giorno extra in caso di maltempo (difficile che accada nel gennaio di Melbourne, ma sempre possibile e infatti già successo). Sia come sia, lunedì 15 gennaio si torna in campo a partire dalla 1:00 di casa nostra, che sono le 11:00 locali visto che noi siamo dieci ore indietro: ancora primo turno, ma è uno Slam e quindi le grandi sfide sono già all’ordine del giorno o comunque possono sempre capitare.

Un esempio? Rafa Nadal avrebbe dovuto giocare la diretta degli Australian Open 2024 senza una testa di serie: sulla carta quindi avrebbe potuto incrociare immediatamente un big, ma come sappiamo lo spagnolo ha dovuto dare forfait a seguito dell’infortunio subito a Brisbane, il torneo che aveva scelto per tornare in campo dopo quasi un anno e testare la sua condizione. Altri incroci di lusso certamente ci saranno, noi come sempre possiamo sperare che gli italiani si facciamo onore ma scopriremo tutto tra poco, quando finalmente per la diretta degli Australian Open 2024 si potrà tornare in campo e vedremo in che modo andranno le partite del primo turno.

AUSTRALIAN OPEN 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Australian Open 2024 è affidata a Eurosport: sarà dunque questa emittente a trasmettere i principali match del torneo (sarà chiaramente impossibile coprirli tutti, almeno fino a un certo punto) con i due canali Eurosport e Eurosport 2, che fanno parte del pacchetto Sky Sport e dunque disponibili per gli abbonati ai numeri 210 e 211 del decoder. In assenza di un televisore ricordiamo che questa programmazione è inserita anche nella piattaforma DAZN, sempre riservata ai clienti per una visione in diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul torneo potete invece riferirvi al sito ufficiale all’indirizzo www.ausopen.com.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta degli Australian Open 2024 dobbiamo fare ora un riferimento al torneo femminile. L’anno scorso è stata l’edizione di Aryna Sabalenka, che finalmente ha coronato la sua lunga rincorsa al titolo Slam e ha battuto in rimonta Elena Rybakina: la bielorussa dunque ha messo il suo nome sulla mappa dei Major a dieci anni di distanza, ma nello stesso posto, dalla connazionale Victoria Azarenka che gli Australian Open li aveva vinti per due anni consecutivi, nella prima occasione riuscendo anche a prendersi quel numero 1 nel ranking Wta che anche la Sabalenka ha conosciuto, prima di doverlo restituire abbastanza presto a Iga Swiatek.

Ecco: lei e la Rybakina hanno già disputato tre finali una contro l’altra, la kazaka ha vinto quella di Indian Wells e recentemente ha dominato quella del 250 di Brisbane, vincendo il sesto titolo in carriera e salendo al numero 3 della classifica mondiale. L’anno scorso è stato caratterizzato dalla rivalità tra loro due e la Swiatek, ma con Coco Gauff pronta a inserirsi nel discorso: ora, tra queste quattro giocatrici e il nuovo che avanza, soprattutto Mirra Andreeva e Linda Noskova che si sono già affrontate all’inizio della stagione, la diretta degli Australian Open 2024 nel suo torneo femminile potrebbe regalarci straordinarie emozioni ma tra poco saranno i campi del Melbourne Park a dirci come andranno le cose.











