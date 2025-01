DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: INIZIA IL SECONDO TURNO!

Con la diretta Australian Open 2025 siamo arrivati al secondo turno, che prende il via mercoledì 15 gennaio quando in Italia sarà la 1:00 della mattina: avremo in campo un giovane italiano che potrebbe riscrivere almeno la propria storia personale anche perchè oggi gioca sì da sfavorito ma nemmeno in maniera così netta, dunque il pronostico è abbastanza aperto. Sta vivendo un sogno Francesco Passaro: eliminato nelle qualificazioni, ripescato come lucky loser al posto di Fabio Fognini, prima vittoria all’esordio nel main draw di uno Slam grazie al ritiro di un Grigor Dimitrov contro cui probabilmente avrebbe avuto ben poche chance.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025/ Passaro Dimitrov video streaming tv: grande vittoria di Bronzetti! (13 gennaio)

Il perugino adesso ci crede, o comunque spera: il suo secondo turno sarà contro Benjamin Bonzi, più esperto e abituato a certi livelli e dunque favorito, ma si può pensare di procedere. Ovviamente, dopo le grandi imprese di Jannik Sinner e Jasmine Paolini gli altri italiani dovranno impegnarsi parecchio per raggiungere o anche solo avvicinare il livello, ma ognuno fa storia a sè e dunque è giusto che Passaro si goda questo suo viaggio agli Australian Open 2025, poi vedremo in mattinata se arriverà anche il terzo turno dello Slam di Melbourne o per il momento ci si fermerà qui.

DIRETTA/ Sinner Jarry (risultato finale 3-0): buona la prima per Jannik (Australian Open 2025, 13 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: I BIG IN CAMPO

Tornano in campo anche alcuni big nella diretta Australian Open 2025: su tutti il signore di Melbourne Novak Djokovic, a caccia dell’undicesimo titolo qui e che dopo un esordio convincente si testa nuovamente contro il qualificato portoghese Jaime Faria. Nella parte bassa del tabellone c’è però anche Carlos Alcaraz, lui pure potenziale avversario di Sinner in finale: forse lo spagnolo dovrà penare maggiormente per avere ragione del giapponese Yoshihito Nishioka, uno di quei giocatori che negli Slam sanno trovare qualcosa in più e sono dei maratoneti in grado di far sudare la vittoria anche ai campionissimi.

Diretta Australian Open 2025/ Streaming video tv: Darderi si ritira, Gigante lotta ma perde (12 gennaio)

Per Alexander Zverev l’avversario sarà Pedro Martinez, che durante il primo turno ha approfittato del ritiro del nostro Luciano Darderi; è interessante notare che in questa metà tabellone si concentrano tre dei potenziali candidati al titolo, naturalmente tutto a vantaggio di Sinner. Nel tabellone femminile invece avremo Iga Swiatek impegnata in una sfida davvero interessante contro Elina Svitolina: la polacca, a lungo numero 1 del ranking Wta prima della sospensione per doping, incrocia la racchetta con l’ucraina che ha forse perso il momento giusto per vincere un Major, il vero cruccio di una carriera che è comunque stata ottima, e che potrebbe regalare un altro colpo di coda. Non ci saranno italiane impegnate nella diretta Australian Open 2025 di oggi, ma sarà comunque una giornata intrigante.

COME VEDERE LA DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Nella diretta tv degli Australian Open 2025 sono ancora parecchi i match di giornata, si potranno seguire su Eurosport ed Eurosport 2 (in abbonamento) con diretta streaming video disponibile grazie a Sky Go o alle piattaforme DAZN e Discovery Plus.