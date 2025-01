PRONOSTICO SINNER ZVEREV, PARLA NICOLA PIETRANGELI (ESCLUSIVA)

Sinner Zverev sarà la finale degli Australian Open 2025, domenica 26 gennaio a Melbourne Jannik Sinner cercherà il bis del trionfo nella scorsa edizione giocando contro Alexander Zverev. Il tennista italiano in semifinale ha sconfitto Ben Shelton, mentre quello tedesco ha sconfitto Novak Djokovic, che ha abbandonato dopo il primo set. Una finale che sulla carta vede favorito Sinner contro Zverev, pur numero 2 del mondo. Sinner appare carico e quasi imbattibile, pronto a aumentare il suo carnet di vittorie importanti, che a soli 23 anni comprende anche Us Open e due Coppa Davis. Negli incontri precedenti Zverev è in vantaggio per 4-2, ma Sinner sembra di un altro livello, almeno speriamo. Per il pronostico Sinner Zverev abbiamo sentito la leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Diretta/ Sinner Shelton (risultato finale 3-0): Jannik sfiderà Zverev per il titolo! (Australian Open 2025)

Nel suo pronostico Sinner Zverev, come vede questa finale degli Australian Open? In questo momento Sinner è talmente forte che bisogna che parta in svantaggio per contrastarlo, ad esempio che perda il primo set.

Su cosa dovrà puntare Sinner per vincere? Sinner dovrà solo giocare come sa fare di solito, dovrà giocare il suo solito tennis.

Diretta/ Sinner De Minaur (risultato finale 3-0): vittoria netta, semifinale agli Australian Open 2025!

L’approccio alla gara, la forza mentale potrebbe essere un vantaggio per il tennista italiano? Sono cose che contano poco perché questi giocatori sono ormai abituati a giocare tante finali nella loro carriera.

Quali saranno invece la forza, i colpi migliori di Zverev? Il diritto e poi ricordiamoci che Zverev è sempre il numero due del mondo!

Prevede una partita molto fisica, molto combattuta a questo livello, chi sarà favorito in questo senso? Sarà sicuramente una bella partita, poi ormai tutto il tennis di questi anni è molto fisico, si gioca molto in questo modo.

I precedenti parlano di un vantaggio per 4-2 del tennista tedesco, quanto potrebbe contare tutto questo? Non è importante per questa finale.

DIRETTA/ Sinner Rune (risultato finale 3-1): Jannik rischia il crollo ma è ai quarti! (Australian Open 2025)

Nel suo pronostico Sinner Zverev, chi vincerà gli Australian Open? Dico Sinner.

Si può dire che Nicola Pietrangeli e Jannik Sinner sono i più forti della storia del tennis italiano, chi è il più forte? Possiamo dire che Sinner è sulla buona strada, sta dimostrando veramente di essere un grande campione, ma i conti si fanno alla fine della carriera. Io, almeno prima di Sinner, lo dicono i numeri: sono stato il più forte. Posso solo dire che per quanto riguarda gli incontri di Coppa Davis lo dicono le vittorie che ho fatto, sono stato il più forte di questa competizione nel tennis italiano anche più di Sinner. (Franco Vittadini)