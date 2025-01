DIRETTA SINNER ZVEREV, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025: JANNIK PER IL BIS!

Non prendete impegni stamattina, domenica 26 gennaio: alle ore 9.30 comincia la diretta Sinner Zverev, cioè la finale degli Australian Open 2025 che incoronerà il vincitore del primo Slam dell’anno sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Un anno fa di questi tempi raccontavamo l’emozione di vedere un italiano in una finale del Grande Slam, poi Jannik Sinner avrebbe completato l’opera battendo in rimonta Daniil Medvedev e in seguito ha vinto anche Us Open e ATP Finals, tanto che adesso ci sembra “normale” vederlo in finale di uno Slam. La grandezza del numero 1 del mondo è proprio questa, in fondo: far sembrare semplice ciò che non lo è per niente.

L’obiettivo è quindi il bis al Melbourne Park, dove la diretta Sinner Zverev sarà la finale tra le prime due teste di serie, quindi almeno sulla carta il meglio possibile. Alexander Zverev c’è sempre, finalmente raggiunge per la prima volta la finale degli Australian Open che si aggiunge a quelle già giocate a New York e Parigi, però il tedesco è ancora a caccia del primo titolo Slam, quello che lo farebbe entrare davvero tra coloro che possono essere definiti campioni. L’aspetto mentale potrebbe favorire Sinner, che sappiamo essere un campionissimo anche di testa, sebbene i precedenti siano 4-2 per Zverev, ma naturalmente staremo a vedere che cosa ci dirà la diretta Sinner Zverev…

SINNER ZVEREV IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025

La diretta Sinner Zverev in tv sarà garantita su Eurosport 1 per gli abbonati, dunque la diretta streaming video sarà offerta da Discovery +, ma anche da Sky Go e DAZN per i rispettivi abbonati, perché entrambi i pacchetti comprendono Eurosport. Eccezionalmente però la finale sarà trasmessa anche in chiaro sul Nove, naturalmente tasto 9 del telecomando.

DIRETTA SINNER ZVEREV: I DUE PROTAGONISTI DELLA FINALE AUSTRALIAN OPEN 2025

È stato un bel cammino quello nelle due settimane che ci hanno portato verso la diretta Sinner Zverev come finale degli Australian Open 2025. Probabilmente Jannik Sinner quest’anno non è arrivato a Melbourne al top della condizione, per più di un motivo, ma con il passare dei turni ha giocato sempre meglio, ha superato anche il brivido di un malessere nella partita degli ottavi contro Holger Rune, poi nei quarti ha letteralmente travolto Alex De Minaur e in semifinale ha dovuto soffrire solo nel primo set contro Ben Shelton, dominato nel secondo e terzo parziale con un doppio 6-2.

Alexander Zverev invece è emerso da quella che era considerata la metà più difficile del tabellone degli Australian Open 2025, ma con bravura e anche un pizzico di fortuna ha faticato forse meno del previsto: notevole il quarto di finale contro Tommy Paul, piegato in quattro set dei quali due terminati al tie-break martedì, ma da quel momento in poi il tedesco ha dovuto giocare solamente un set, il primo della semifinale contro Novak Djokovic terminata con il ritiro di Nole. Chissà se un po’ di freschezza in più potrà aiutarlo nella diretta Sinner Zverev…