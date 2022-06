Diretta/ Austria Francia streaming video tv: verifica transalpina (Nations League)

DIRETTA AUSTRIA FRANCIA: RISULTATO NON SCONTATO

Austria Francia, in diretta venerdì 10 giugno 2022 alle ore 20.45 presso l’Ernst Happel Stadion di Vienna sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Verifica importante per i transalpini che non hanno iniziato nel migliore dei modi il loro cammino nella competizione: sconfitta in casa contro la Danimarca e pareggio in Croazia per i campioni del mondo in carica, apparsi in calo fisico per quanto riguarda alcuni dei loro elementi migliori.

Proverà ad approfittarne l’Austria che dopo la bella vittoria in casa della Croazia con un rotondo 0-3 è stata costretta a lasciare campo libero alla Danimarca, vincente 1-2 al Prater confermando la qualità vista con il raggiungimento della semifinale agli ultimi Europei. L’Austria torna ad ospitare la Francia dopo quasi 14 anni: l’ultima volta, il 6 settembre 2008 nelle qualificazioni mondiali, gli austriaci vinsero con un 3-1 firmato dai gol di Janko, Aufhauser e Ivanschitz.

DIRETTA AUSTRIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Austria Francia sarà trasmessa in chiaro su Tv8 e anche per tutti gli abbonati Sky, canale Sky Sport Uno: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA FRANCIA

Le probabili formazioni della diretta Austria Francia, match che andrà in scena all’Ernst Happel Stadion di Vienna. Per l’Austria, Ralf Rangnick schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fraisl; Wöber, Alaba, Trauner, Lainer; Schlager, Laimer, Sabitzer, Seiwald; Arnautović, Gregoritsch. Risponderà la Francia allenata da Didier Deschamps con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Lloris; Pavard, Kimpembe, Koundé, Digne; Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Coman; Nkunku, Benzema.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Austria Francia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Austria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











