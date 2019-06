Diretta Austria-Germania Under 21/ Streaming video tv Rai: serve l’impresa (Europei)

Austria-Germania Under 21, partita in programma alla Dacia Arena di Udine, si gioca domenica 23 giugno alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole come match della terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 che vengono disputati in Italia. I tedeschi arrivano lanciatissimi all’ultima sfida del girone, dopo il roboante 6-1 alla Serbia che aveva fatto seguito al tris già rifilato alla Danimarca. Basterà comunque un punto contro gli austriaci per essere primi senza affidarsi alla differenza reti per i teutonici. Dopo la vittoria contro la Serbia, l’Austria ha perso un’importante occasione cedendo di schianto contro la Danimarca, vincente col punteggio di 3-1, e ora deve compiere l’impresa contro la favorita Germania per tornare in lizza per la qualificazione in semifinale.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Austria-Germania Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 2 ovvero Rai 2. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA GERMANIA U21

Aspettando il calcio d’inizio di questa partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Austria-Germania Under 21, partita in programma alla Dacia Arena di Udine, si gioca domenica 23 giugno alle ore 21.00. Gli austriaci scenderanno in campo con un 4-2-3-1 schierato con A. Schlager; Ingolitsch, Danso, Posch, Friedl; Lienhart, Ljubic; Horvath, X. Schlager, Honsak; Kvasina. Risponderà la Germania con un 4-3-3 che impiegherà: Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Neuhaus, Maier, Dahoud; Oztunali, Waldschmidt, Richter.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania favorita per la vittoria contro l’Austria. Quota per il segno 1 fissata a 6.20 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.25 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 1.40 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.56 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.45 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA