Diretta Austria Vienna Villarreal/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Conference)

DIRETTA AUSTRIA VIENNA VILLARREAL: OSPITI FAVORITI!

La diretta di Austria Vienna Villarreal andrà in scena giovedì 13 ottobre a partire dalle ore 18.45 alla Generali Arena: le due squadre si affrontano per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League. È un vero e proprio testacoda nel gruppo C. Gli spagnoli infatti si trovano in vetta alla classifica a quota 9, dato che finora hanno fatto filotto. Gli austriaci invece sono ultimi, dato che hanno ottenuto un solo punto. Gli ospiti sono dunque favoriti. Lo dimostra anche il fatto che la partita di andata allo Estadio de la Cerámica è finita sul risultato di 5-0.

In campionato invece la situazione è diversa. Il Villarreal arriva infatti dalla sconfitta di misura subita sul campo della Real Sociedad. Al contrario l’Austria Vienna è reduce dal trionfo nel derby contro il Rapid Vienna. In entrambi i casi, in un senso o nell’altro, c’è dunque volontà di rivalsa.

AUSTRIA VIENNA VILLARREAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH DI CONFERENCE LEAGUE

Austria Vienna Villarreal, partita della fase a gironi di Conference League, sarà visibile in diretta tv e in streaming video su DAZN, che ha acquisito i diritti della competizione. Gli abbonati potranno accedere all’applicazione dell’emittente tramite smart tv, smartphone, tablet e computer. In alternativa, i momenti salienti della gara della Generali Arena saranno trasmessi nel contenitore Diretta Gol di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI AUSTRIA VIENNA VILLARREAL

Per quel che concerne le probabili formazioni della diretta Austria Vienna Villarreal, le due squadre non hanno da fare i conti con particolari assenze, anche se essendoci tanti impegni ravvicinati in calendario non è da escludere che possa essere fatto del turnover. Il tecnico dei padroni di casa Schmid opterà comunque per il consueto 4-2-3-1. L’undici di partenza potrebbe essere così strutturato: Fruchtl; Martins, Lucas Galvao, Muhl, Ranftl; Fischer, Braunoder; Jukic, Fitz, Gruber; Huskovic.

Gli ospiti hanno a disposizione tanti uomini di qualità e non dovrebbero comunque cambiare molto rispetto allo scorso confronto, dato il risultato favorevole. La formazione iniziale del tecnico Emery, che mette in campo i suoi col consueto 4-4-2, potrebbe dunque essere questa: Jorgensen; De La Fuente, Mandi, Cuenca, Mojica; Chukwueze, Coquelin, Morlanes, Baena; Jackson, Danjuma.

QUOTE AUSTRIA VIENNA VILLARREAL

Le quote della diretta Austria Vienna Villarreal danno per favoriti gli spagnoli: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Sisal. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 5.00. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece soltanto a 1.57. Il pareggio, con il segno X, è infine fissato a 3.90.

