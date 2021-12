DIRETTA/ Avellino Bari video streaming tv: i numeri della storia recente del match

DIRETTA AVELLINO BARI: TESTA A TESTA

Dal 2003 a oggi la diretta di Avellino Bari si è giocata allo Stadio Partenio per 13 volte. Il bilancio in queste gare è a netto appannaggio dei lupi che hanno vinto in 7 occasioni rispetto a 2 successi dei galletti, mentre 4 sono i pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro allo scorso aprile quando l’Avellino si impose col risultato di 1-0. La gara in questione fu decisa da una giocata di Fella al minuto 83 dopo che entrambe le compagini avevano combattuto a lungo dimostrando di avere forza e grande voglia di mettersi in mostra.

L’ultima vittoria dei biancorossi invece è targata aprile 2018, il match in questione terminò col risultato finale di 1-2. I padroni di casa erano passati in vantaggio al minuto 31 con un gol di Vajushi. Gli ospiti avevano ribaltato il match nella ripresa grazie ai gol di Nene e Cisse a fronte di un match davvero molto emozionante deciso a gara ormai terminata. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA AVELLINO BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Bari è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PARTITA COMBATTUTA E IN EQUILIBRIO

Avellino Bari, in diretta lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di andata del campionato di Serie C. Esame importante per la capolista del girone C che nell’ultima sfida interna contro il Latina ha messo in fila la sua terza vittoria consecutiva, mantenendo 6 punti di vantaggio sul Monopoli secondo e 7 sul Palermo terzo, col Bari di nuovo in fuga nella corsa verso la Serie B.

L’Avellino però a sua volta ha piazzato il colpaccio in casa di una Turris che era reduce da una striscia di vittorie, gli irpini stanno risalendo progressivamente in classifica con ben 9 risultati utili messi in fila in campionato. Il 10 aprile scorso l’Avellino ha vinto di misura, col punteggio di 1-0, l’ultimo precedente casalingo contro il Bari, che non passa in casa degli irpini dall’1-2 nel match disputato in Serie B il 2 aprile 2018.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO BARI

Le probabili formazioni di Avellino Bari, match che andrà in scena al Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, De Francesco, D’Angelo, Tito; Kanoute, Maniero, Di Gaudio. Risponderà la Sampdoria allenata da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Ricci; Scavone, Maita, D’Errico; Botta, Antenucci, Paponi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Avellino Bari di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria casalinga dell’Avellino, abbinata al segno 1 ha una quota di 2.65. Il risultato meno probabile sembra il pareggio, con il segno X proposto a 3.00. Il successo del Bari, associato al segno 2, quotato a 2.70.



