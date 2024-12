DIRETTA AVELLINO SORRENTO: UN ALTRO DERBY CAMPANO

Nel girone C di Serie C i derby campani sono davvero tanti, la diretta Avellino Sorrento ce ne offrirà uno anche alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 8 dicembre 2024, per la diciottesima giornata di campionato. Il fascino della partita sarà però legato soprattutto alle esigenze di classifica, perché la diretta Avellino Sorrento metterà di fronte due formazioni che sono entrate in questa giornata essendo entrambe nella top 5, con il Sorrento quarto a quota 27 punti e i cugini dell’Avellino in agguato, con una sola lunghezza di ritardo.

Oggi quindi gli irpini cercheranno di sfruttare il fattore campo per sorpassare i rivali, i quali d’altro canto avevano superato l’Avellino appena lunedì sera, quando nei due posticipi della scorsa giornata i Lupi avevano ottenuto un ottimo pareggio a Monopoli, ma il Sorrento aveva fatto ancora meglio, vincendo per 3-0 un altro derby campano contro il Giugliano. Insomma, le prospettive sono davvero intriganti e allora non non vediamo l’ora di cedere la parola al campo per seguire la diretta Avellino Sorrento…

AVELLINO SORRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Tifosi e appassionati della Serie C lo sanno ormai benissimo, per seguire la diretta Avellino Sorrento in tv bisognerà affidarsi ai canali della piattaforma satellitare di Sky Sport. Di conseguenza, saranno Sky Go e anche Now Tv a garantire pure la possibilità della diretta Avellino Sorrento in streaming video, ma solo tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO SORRENTO

Andiamo adesso a curiosare nelle probabili formazioni per la diretta Avellino Sorrento. Cominciamo dal modulo 4-3-1-2 dei padroni di casa di mister Raffaele Biancolino: l’Avellino oggi pomeriggio dovrebbe proporci in porta Iannarilli; davanti a lui i quattro difensori Cancellotti, Rigione, Enrici e Frascatore; a centrocampo un terzetto formato da De Cristofaro, Armellino e Sounas; infine il reparto offensivo con Redan sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti Patierno e Gori.

Dall’altra parte, ecco uno speculare modulo 4-3–1-2 anche per il Sorrento di Enrico Barilari: il portiere Del Sorbo sarà protetto dalla difesa a quattro che dovrebbe vedere titolari Todisco, Di Somma, Blondett e Carotenuto; spazio poi a Cangianiello, De Francesco e Cuccurullo, che dovrebbero ottenere le tre maglie nel centrocampo ospite; Colangiuli agirà invece sulla trequarti, a sostegno dei due attaccanti Guadagni e Bolsius.

PRONOSTICO E QUOTE: IRPINI FAVORITI

Infine eccoci al consueto sguardo sul pronostico in base alle quote dell’agenzia Snai, che nella diretta Avellino Sorrento vede nettamente favoriti i padroni di casa. Infatti, il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale già a quota 3,55 sul segno X per un pareggio che sarebbe stuzzicante. Infine, se vorrete credere nel Sorrento, ecco che il segno 2 varrebbe 5,75 volte la posta in palio.