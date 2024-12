DIRETTA BARI CESENA, TESTA A TESTA

Sono passati tredici anni dalla diretta di Bari Cesena dell’ultima volta, le due squadre sono cambiate e quest’opportunità per rivivere un po’ la storia dei due team è sicuramente ghiotta. In questo aggiornamento vi proponiamo un testa a testa sullo stato di forma delle due squadre, alla ricerca della favorita da un punto di vista storico. Questa rivalità si è giocata anche in Serie A, quindi partiamo da lì: nella massima serie abbiamo sei gare che sono terminate alla fine con un equilibrio perfetto.

Due vittorie per i bianconeri, due pareggi e due vittorie per i pugliesi. Mentre se ci spostiamo in Serie B abbiamo una singola vittoria dei bianconeri, cinque pareggi e quattro vittorie per la formazione con il gallo sul petto. Quindi in totale abbiamo una dominanza casalinga, ma andrà cosi anche oggi? Vediamo le statistiche della diretta di Bari Cesena per capire come andrà questo match da un punto di vista matematico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BARI CESENA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Bari Cesena sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento e le migliori azioni del match.

LONGO E MIGNANI SI GIOCANO IL QUINTO POSTO

Nel sabato della sedicesima giornata di Serie B c’è anche la diretta Bari Cesena con il calcio d’inizio fissato alle 15,00 del 7 dicembre. La sfida è tra due squadre divise da un solo punto e alla caccia di un posto per giocarsi i playoff e puntare alla Serie A.

Il Bari di Longo ha fatto zero punti nelle prime due giornate di campionato e poi non ha più perso ed arriva a questa giornata dopo un 1 a 1 in casa del Brescia. Bene anche il Cesena che si trova quinto in classifica ma è reduce da un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due giornate tra cui il 3 a 2 contro il Frosinone.

BARI CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle probabili formazioni di questo scontro playoff. 3-5-2 classico per il Bari di Longo che si affida a Radunovic tra i pali con Pucino, Simic e Mantovani in difesa. Oliveri e Dorval saranno i due esterni mentre i centrocampo sarà composto da Benali, Sibilli e Maita a sostegno delle due punte che saranno Falletti e Novakovich con Lasagna pronto dalla panchina.

Gioca con un più offensivo 3-4-3, invece, il Cesena di Mignani che si affida a Klinsmann in porta con Ciofi, Prestia e Mangraviti in difesa. Ceesay e Celia saranno i due esterni mentre Bastoni e Calò occuperanno la mediana. Tridente di qualità con Shpendi unica punta affiancato da Berti ed Antonucci.

BARI CESENA, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Bari Cesena andando ad utilizzare le proposte di AdmiralBet. I padroni di casa partono favoriti e la loro vittoria è data a 2,40 contro il 2,90 per gli ospiti e il 3,00 per il pareggio X.