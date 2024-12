DIRETTA TRAPANI BENEVENTO: LA CAPOLISTA RISCHIA!

Con la diretta Trapani Benevento andiamo a vivere una partita che, alle ore 19:30 di domenica 8 dicembre, è valida per la 18^ giornata nel girone C di Serie C 2024-2025 ed è molto interessante, perché la capolista Benevento arriva dal pareggio contro l’Audace Cerignola nella sfida diretta per la promozione, non è ancora riuscita a fare il vuoto e rischia sicuramente qualcosa, parliamo di una squadra che non ha troppa costanza anche se viaggia in testa da tempo e ha un buon passo, ma tutto sommato si sta scontrando con la competitività di un girone C che presenta tante ottime squadre, come appunto lo è un Trapani che è stabilmente in zona playoff.

I siciliani ultimamente stanno faticando in trasferta: hanno perso anche ad Altamura dopo il ko di Catania, curiosamente al Massimino hanno poi dominato (5-0) negli ottavi di Coppa Italia mentre in campionato mantengono una posizione utile per giocare la post season ma devono stare attenti a non calare troppo fuori casa. Ora però sono nel loro stadio e allora la diretta Trapani Benevento potrebbe portare in dote qualcosa di buono, noi aspettiamo che la partita prenda il via e nel frattempo facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA TRAPANI BENEVENTO IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre la Serie C è appannaggio della televisione satellitare, e per la diretta Trapani Benevento in tv dobbiamo dire che questa partita sarà mandata in onda su Sky Sport Uno: basterà dunque l’abbonamento classico allo sport, bisognerà poi selezionare il numero 201 del decoder con l’alternativa che è comunque rappresentata da Sky Sport 256 (qui servirà essere abbonati al pacchetto Calcio), ricordando l’opzione della diretta Trapani Benevento streaming video grazie all’applicazione Sky Go ma anche la possibilità di seguire questo match anche sulla piattaforma Now Tv, anche questa riservata ai clienti.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI BENEVENTO

Nella diretta Trapani Benevento Salvatore Aronica non prescinde ovviamente dai due gioielli offensivi: Lescano è capocannoniere del girone C con 13 gol, Bifulco ha già fornito 7 assist e dalla panchina attenzione a Maguette Fall, una sorta di titolare aggiunto. In mezzo al campo si cerca di fare densità; Carriero o Federico Carraro per la regia, Karic e Crimi si piazzano sulle mezzali mentre Ciotti a destra e Martina a sinistra sono favoriti su Mamadou Kanoute e Spini, anche per ragioni di equilibrio. In difesa per il Trapani anti-Benevento ecco Sabatino, Celiento e Malomo a protezione del portiere Seculin.

Per quanto riguarda Gaetano Auteri, le alternative nella diretta Trapani Benevento sono tante: staffetta Manconi-Perlingieri come prima punta, Lamesta e Simonetti dovrebbero essere gli esterni sulla trequarti ma Acampora rischia sulla pressione di Starita e Borello, poi chiaramente da valutare la possibile titolarità di Lanini. In mezzo al campo scalpita soprattutto Mattia Viviani, che potrebbe sostituire uno tra Prisco e Talia con Davide Agazzi che rappresenta un’altra opzione; Oukhadda e Antonio Ferrara i due terzini, Capellini e Berra i centrali (occhio a Meccariello) i centrali di un reparto difensivo che sarà completato dal portiere Nunziante.

TRAPANI BENEVENTO: PRONOSTICO E QUOTE

C’è equilibrio nella diretta Trapani Benevento, come ci dicono anche le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: infatti abbiamo due valori simili, rispettivamente 2,40 e 2,65 volte la posta in palio, sui segni 1 e 2 che identificano le opzioni della vittoria del Trapani e del Benevento. Il valore che vi permetterebbe di guadagnare la cifra maggiore, con questo bookmaker, è posto sul pareggio: puntando sul segno X andreste a intascare una somma corrispondente a 3,20 volte quello che avrete pensato di investire sul match di Serie C.