DIRETTA ALTAMURA AVELLINO: TRASFERTA DIFFICILE PER BIANCOLINO

La diretta Altamura Avellino aprirà la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C e lo farà venerdì 13 dicembre con calcio d’inizio fissato alle 20,30. Il confronto è tra due squadre in salute che cercano punti per trovare un posto nei playoff. L’Altamura di Di Donato ha pareggiato l’ultima partita in casa del Cerignola dopo aver battuto il Trapani nella diciassettesima giornata. Meglio l’Avellino di Biancolino che si trova quarto in classifica e non perde da sei partite dopo aver vinto l’ultima in casa contro il Sorrento.

ALTAMURA AVELLINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Altamura Avellino sarà possibile solo con un abbonamento ai canali di Sky che trasmetterà la partita anche in streaming sulle piattaforme di NOW TV e Sky GO. Inoltre, vi proponiamo anche la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori della partita con aggiornamenti puntali e costanti.

ALTAMURA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Capiamo ora le volontà degli allenatori andando a curiosare sulle probabili formazioni in vista della diretta Altamura Avellino che si prospetta equilibrata. L’Altamura andrà in campo con la difesa a tre con Di Donato che darà fiducia a Moussa Mane, Silletti e De Santis davanti alla porta di Viola. Grande e Acampa saranno i due esterni di centrocampo a sostegno del tridente formato da Simone, Peschetola e D’Amico.

Giocherà a quattro, invece, l’Avellino di Biancolino che si affida alla coppia centrale composta da Rigione ed Enrici per difendere la porta di Innarilli. Palmiero sarà il mediano con Rocca e De Cristofaro ai suoi lati a sostegno di Russo sulla trequarti. Le due punte, infine, saranno Patierno e Redan con il compito di essere cinici sotto porta ma anche bravi a gestire il possesso.

ALTAMURA AVELLINO, LE QUOTE

A corredo della diretta Altamura Avellino abbiamo le quote fornite dall’agenzia Betsson, che indicano gli irpini come favoriti dal pronostico essendo che il segno 2 per la loro vittoria porta in dote una somma che corrisponde a 1,81 volte la vostra giocata, contro il valore di 4,60 volte la giocata che accompagna il segno 1 per il successo dell’Altamura. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, con questo bookmaker vi farebbe invece guadagnare una cifra equivalente a 3,15 volte l’importo investito.