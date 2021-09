DIRETTA/ Avellino Catanzaro video streaming tv: i numeri di una bella storia

DIRETTA AVELLINO CATANZARO: TESTA A TESTA

La diretta di Avellino Catanzaro ci parla di un match di recente già giocato, considerando anche le gare in terra calabra, per 10 volte. Il bilancio è di 6 vittorie degli irpini, 3 dei giallorossi e un pareggio. Il Catanzaro ha vinto una sola volta al Partenio e l’ha fatto nella scorsa stagione, precisamente l’8 novembre del 2020. Al minuto 31 Fella aveva aperto il match con una bella giocata ma i lupi non solo avevano subito il pari di Curiale ma a inizio ripresa avevano perso per doppio giallo Miceli.

Nella ripresa i giallorossi dilagarono grazie alle reti di Di Massimo e Di Piazza tra i minuti 58 e 77. L’Avellino non vince in casa contro questo avversario dal dicembre 2012 in una gara di quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. Il match terminò col risultato di 2-0 grazie ai gol di Biancolino e Castaldo nell’ultimo quarto d’ora dopo che erano rimasti in superiorità numerica per il rosso diretto a Sirignano al minuto 59. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA AVELLINO CATANZARO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

AVELLINO CATANZARO: SFIDA TESA E INCERTA NEL RISULTATO

Avellino Catanzaro, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Le due squadre cercheranno di rompere l’equilibrio che le ha frenate in questo avvio di campionato. Solo domenica scorsa l’Avellino è riuscito infatti a centrare la prima vittoria stagionale, piegando 1-0 sempre tra le mura amiche il Potenza, risultato arrivato dopo quattro pareggi consecutivi in campionato per i biancoverdi.

A quota 7 punti a braccetto con gli irpini c’è anche il Catanzaro, che invece ha fatto segnare il percorso inverso: vittoria alla prima giornata e poi quattro pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto lunedì scorso nel posticipo contro il Catania, tra le mura amiche dello stadio Ceravolo. L’8 novembre 2020 Catanzaro vincente 1-3 nell’ultimo precedente disputato in casa degli irpini, che non battono i calabresi al “Partenio” dal 16 dicembre 2012, quando si imposero col punteggio di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Avellino Catanzaro, match che andrà in scena al Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, D’Angelo; Kanoute, Di Gaudio; Maniero. Risponderà il Catanzaro allenato da Nicola Calabro con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Risolo, Porcino; Cianci, Carlini; Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Partenio-Lombardi di Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.



