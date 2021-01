Diretta/ Avellino Cavese (Serie C) streaming video e tv: irpini per il terzo posto

DIRETTA AVELLINO CAVESE: PADRONI DI CASA PUNTANO AI PIANI ALTI!

Avellino Cavese, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 17.30 in programma presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Match importante per gli irpini per confermare le ambizioni di terzo posto nel raggruppamento. Il girone C finora ha detto che saranno Ternana e Bari a giocarsi il salto diretto in Serie A, con gli umbri che al momento vantano 8 punti di vantaggio sui pugliesi. Staccato di 7 lunghezze dal Bari c’è l’Avellino che divide il terzo posto con Teramo e Foggia. Per gli irpini il 2021 è iniziato proprio con un pari a Teramo, scontro diretto per il podio e per chi si prenderà una piazza importante in vista dei play off. La Cavese è ultima in classifica e la sfida contro i metelliani sulla carta potrebbe rappresentare un’occasione interessante per i biancoverdi. Il nuovo anno per la Cavese è iniziato con un ko interno contro il Palermo, per la salvezza servirà un rendimento completamente diverso considerando che la Cavese penultima è lontana al momento 4 punti.

DIRETTA AVELLINO CAVESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Cavese non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CAVESE

Le probabili formazioni della sfida tra Avellino e Cavese allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa allenati da Piero Braglia scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Forte; Rizzo, Miceli, Rocchi, L. Silvestri; Adamo, M. Silvestri, D’Angelo, Tito; Bernardotto, Maniero. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Maiuri con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Russo; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Matera, Pompetti, Esposito; Vivacqua, Germinale, Russotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie C tra Avellino e Cavese. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 1.45, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 4.00 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 7.00 la posta scommessa.

