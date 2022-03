Diretta/ Avellino Messina streaming video tv: Irpini per il secondo posto (Serie C)

DIRETTA AVELLINO MESSINA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Avellino Messina, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. L’ultimo successo in casa del Taranto ha dimostrato come gli irpini credano ancora nel secondo posto, lontano tre lunghezze con l’Avellino che al momento divide la terza piazza del girone B a quota 55 punti con la Virtus Francavilla.

Diretta/ Messina Catanzaro (risultato finale 2-3): Adorante, poi Biasci!

I biancoverdi non dovranno perdere il passo contro un Messina reduce da una sconfitta interna proprio contro il Catanzaro: 2-3 il risultato e terzo ko consecutivo per i peloritani, che restano ancora a -4 dalla sestultima piazza e dalla possibilità di evitare i play out. All’andata Avellino corsaro a Messina con un gol di Kanoute, le due squadre non si affrontano in Irpinia dai tempi della Serie B, 1-2 per il Messina il risultato il 19 aprile 2008.

Diretta/ Taranto Avellino (risultato finale 0-1): decide il gol di Davide Bove!

DIRETTA AVELLINO MESSINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Messina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Messina, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Carmine Gautieri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Kanoute, Maniero. Risponderà il Messina allenato da Ezio Raciti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Lewandowski; Trasciani, Celic, Camilleri, Morelli; Fofana, Damian; Statella, Konate, Gonçalves; Busatto.

Diretta/ Campobasso Acr Messina (risultato finale 2-0): decisivo Liguori con due gol!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA