Diretta/ Avellino Messina streaming video tv: sfida tra piazze nobili (Serie C)

DIRETTA AVELLINO MESSINA: IRPINI FAVORITI!

Avellino Messina, in diretta domenica 18 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la 4^ giornata di Serie C. Sfida tra piazze nobili che non sono riuscite però, almeno per il momento, a partire con il piede giusto. Un punto a testa finora in 3 partite disputate per entrambe le compagini, nel girone C solo il Taranto rimasto per ora a secco ha fatto di peggio.

L’Avellino ha pareggiato in casa contro la Gelbison e ha perso nelle trasferte di Pescara e Monopoli. Il Messina dopo i primi due ko contro Crotone e Virtus Francavilla ha conquistato il suo primo punto in campionato nel turno infrasettimanale, pareggiando 1-1 in casa contro la Viterbese. Il 20 marzo scorso è terminato in parità, 1-1, l’ultimo precedente ad Avellino tra le due squadre, mentre il 19 aprile 2008 il Messina, col punteggio di 1-2, ha colto la sua ultima vittoria al “Partenio”. Gli irpini non battono i peloritani in casa dall’1-0 del 13 maggio 2001.

DIRETTA AVELLINO MESSINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Messina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Messina, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Guadagni, Casarini, Dall’Oglio, Ricciardi; Micovschi, Gambale, Kanouté. Risponderà il Messina allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Daga; Konatè, Trasciani, Ferrini; Angileri, Fiorani, Marino, Fofana; Iannone, Curiale, Baldé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Messina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











