DIRETTA/ Avellino Monterosi Tuscia video streaming tv: grande varietà nei precedenti

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA: TESTA A TESTA

La diretta di Avellino Monterosi Tuscia non è certamente una grande tradizione nel calcio italiano: i precedenti sono appena 3, e la curiosità è legata al fatto che è uscito già ogni tipo di risultato. Il match di andata in questo campionato infatti lo avevano sorprendentemente vinto i laziali, per 2-1; abbiamo poi i due incroci nella stagione 2018-2019 quando le due squadre erano avversarie nel girone G di Serie D. In casa del Monterosi era finita senza gol, mentre al Partenio la vittoria aveva sorriso all’Avellino: anche in questo caso il risultato era stato di 2-1, e si trattava di due squadre di alta classifica che andavano a caccia di un posto nei playoff.

Quella vittoria era servita all’Avellino per lanciarsi verso un clamoroso recupero, che aveva portato all’aggancio al Lanusei e alla vittoria con promozione nello spareggio di Rieti: una grande impresa per gli irpini, passata anche da quel 2-1 sul Monterosi (che era rimasto escluso dai playoff, -2 dal Cassino) a causa di una rimonta che la squadra di Giovanni Bucaro aveva compiuto a cavallo dei due tempi, segnando con Luigi Mentana e Luis Alfageme i gol che avevano ribaltato l’iniziale vantaggio laziale, firmato da Daniele Proia. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AVELLINO MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Monterosi Tuscia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Avellino Monterosi Tuscia, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Irpini a caccia di riscatto dopo la battuta d’arresto a Catanzaro che ha interrotto una lunga serie positiva che aveva portato i biancoverdi ad arrampicarsi fino al secondo posto in classifica, ora passato nelle mani della Virtus Francavilla.

Il Monterosi Tuscia dopo l’ultima importante vittoria contro il Taranto ha compiuto un balzo molto importante con un 2-1 che ha portato a +4 sulla zona play out la formazione viterbese, al suo primo campionato tra i professionisti della sua storia. All’andata Monterosi Tuscia vincente 2-1 contro la Viterbese, le due formazioni si sono già affrontate ad Avellino quando entrambe militavano in Serie D, vittoria irpina in quell’occasione con il punteggio di 2-1 il 24 febbraio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Monterosi Tuscia, match che andrà in scena al Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pane; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; Kanoute, Maniero, De Francesco. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Alia; Tartaglia, Borri, Mbende; Verde, Buglio, Parlati, Adamo, Tonetto; Artistico, Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Monterosi Tuscia al Partenio-Lombardi di Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.70.



