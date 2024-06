Video/ Vicenza Avellino (2-1) gol e highlights: Patierno non è sufficiente! (Serie C, 2 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VICENZA AVELLINO: LA SINTESI

Allo Stadio Romeo Menti il Vicenza ha la meglio sull’Avellino per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancorossi sembrano partire con il turbo già attivato ed infatti centrano immediatamente la traversa con un colpo di testa firmato da Proia al 6′. I veneti riescono quindi a sbloccare il risultato già al 14′ per merito del gol siglato da Della Morte, protagonista di una bella giocata vincente.

Gli uomini di mister Vecchi non si vogliono fermare e non capitalizzano con Pellegrini al 27′ e sul fronte opposto Confente dice no a Patierno si al 29′ che al 30′. Nemmeno Liotti è poi più fortunato al 45’+3′. Nel secondo tempo i Lupi non si dimostrano famelici come dovrebbero mancando un paio di chances sia con Gori al 49′ che con Armellino al 50′. Nel finale il calcio di rigore trasformato da Patierno, e concesso per fallo di Ronaldo su Frascatore, al 75′ non è sufficiente per gli irpini che perdono un uomo con l’espulsione di Armellino all’80’ così da pareggiare il computo dei giocatori in campo se si pensa al rosso diretto rimediato da Golemic qualche istante prima al 76′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Crezzini di Siena, oltre ad aver espulso Golemic tra i padroni di casa al 78′ con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Proia al 31′, Della Morte al 38′ da un lato, Gori al 33′, Patierno al 60′, Armellino al 62′ ed all’80’, con conseguente rosso ed espulsione, Palmiero al 76′ e Marconi al 90’+4′ dall’altro. La vittoria interna conquistata, in virtù anche dello 0 a 0 dell’andata, permette al Vicenza di qualificarsi alla finale dei playoff di Serie C mentre l’Avellino deve abbandonare le sue speranze di promozione in maniera definitiva.

