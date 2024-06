Diretta Vicenza Avellino/ Streaming video Rai: si riparte in parità, semifinale playoff Serie C 2 giugno 2024

DIRETTA VICENZA AVELLINO: DOPO IL PAREGGIO DELL’ANDATA

Si riparte dal perfetto equilibrio nella diretta di Vicenza Avellino: il fischio d’inizio è fissato per le ore 21.00 di stasera, domenica 2 giugno 2024, evidentemente allo stadio Romeo Menti della città veneta, che sarà teatro della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C 2023-2024. Martedì sera in Irpinia c’era stato un pareggio per 0-0, di conseguenza è facile descrivere che cosa ci attenderà nella diretta di Vicenza Avellino: chi vincerà andrà in finale, per chi uscirà sconfitto invece purtroppo il sogno finirà qui.

Diretta/ Avellino Vicenza (risultato finale 0-0): Marconi manca il ko! (playoff Serie C 28 maggio 2024)

Naturalmente c’è anche l’opzione di un nuovo pareggio, ma in quel caso dovrà in qualche modo essere sciolta la parità e allora nel caso si dovrà andare avanti con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore. In tutto questo il Vicenza potrebbe avere un piccolo vantaggio dovuto al fattore campo, ma chiaramente in una sfida così delicata ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza e non sempre il ritorno in casa ha concesso vantaggi – comprese le due semifinali della passata edizione. Insomma, sarà meglio godersi le emozioni della diretta di Vicenza Avellino senza fare troppi calcoli…

Diretta/ Padova Vicenza (risultato finale 0-1): Lanerossi in semifinale! (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

VICENZA AVELLINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Saranno davvero ampie le possibilità di seguire la diretta tv di Vicenza Avellino: chi non si recherà allo stadio Menti potrà infatti seguire la semifinale di ritorno sui canali di Sky Sport, come per tutto il campionato di Serie C, ma anche in chiaro su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza ci sarà pure una ampia copertura per quanto riguarda la diretta streaming video di Vicenza Avellino, garantita agli abbonati tramite Sky Go e Now TV, ma anche per tutti su sito o app di RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA AVELLINO

Analizziamo adesso qualche spunto circa le probabili formazioni per la diretta di Vicenza Avellino. Stefano Vecchi potrebbe schierare i padroni di casa biancorossi veneti secondo il modulo 3-4-2-1: il portiere del Vicenza è Confente; davanti a lui dovrebbero agire i tre difensori Cuomo, Golemic e Laezza; linea a quattro invece nel centrocampo vicentino, nel quale indichiamo come possibili titolari da destra a sinistra De Col, Ronaldo, Greco e Costa; infine il reparto offensivo del LaneRossi, che potrebbe prevedere il doppio trequartista Della Morte e Delle Monache in appoggio al centravanti Ferrari.

Diretta/ Avellino Catania (risultato finale 2-1): passano i biancoverdi! (playoff Serie C, 25 maggio 2024)

Replica con un modulo 3-5-2 invece per l’Avellino allenato da Michele Pazienza: in questo caso, il portiere titolare è Ghidotti; difesa a tre anche per gli irpini, che dovrebbe prevedere come titolari Cionek, Rigione e Frascatore; folta linea a cinque nel centrocampo dell’Avellino, che allo stadio Menti potrebbe scendere in campo con Sgarbi, Armellino, Palmiero, D’Ausilio e Liotti dalal destra alla sinistra della propria mediana; infine, i due attaccanti titolari degli ospiti dovrebbero essere stasera Gori e Patierno.

SCOPRIAMO INSIEME PRONOSTICO E QUOTE

Infine si deve rivolgere lo sguardo anche al pronostico sulla diretta di Vicenza Avellino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa veneti partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di segno X per il pareggio e fino a quota 3,20 per il segno 2, che naturalmente indicherebbe un colpaccio dell’Avellino allo stadio Romeo Menti questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA