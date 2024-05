DIRETTA AVELLINO VICENZA/ Video streaming tv: 7 anni fa l’ultimo incrocio (playoff Serie C 28 maggio 2024)

DIRETTA AVELLINO VICENZA: I TESTA A TESTA

Naturalmente nella stagione regolare erano in gironi diversi, la diretta di Avellino Vicenza metterà quindi di fronte due squadre i cui ultimi confronti risalgono al campionato di Serie B 2016-2017, dunque negli anni più recenti non c’è molto da dire, in particolare pensando a possibili indicazioni circa l’attuale semifinale dei playoff di Serie C. Un tuffo nella storia è comunque curioso perché ci sono in totale ventuno precedenti ufficiali, che vedono in vantaggio il Vicenza con nove vittorie a fronte di sette successi per l’Avellino e cinque pareggi.

I precedenti più gloriosi risalgono al campionato 1978-79, l’unico che vide Avellino e Vicenza insieme in Serie A, con doppia vittoria casalinga per 2-1. A proposito di quegli anni, possiamo notare che il migliore marcatore del Vicenza contro gli irpini è una leggenda del calcio italiano, cioè Paolo Rossi, che ha segnato tre gol come d’altronde pure Alessandro Pellicori, che è invece il migliore marcatore dell’Avellino contro i biancorossi veneti. Infine, possiamo notare che in Serie C è il primo confronto di sempre, perché pesa logicamente la distanza geografica fra le due città… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AVELLINO VICENZA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Saranno piuttosto ampie le possibilità di seguire la diretta tv di Avellino Vicenza, che sarà infatti visibile sui canali di Sky Sport ma soprattutto godrà di una ampia copertura per quanto riguarda la diretta streaming video, che sarà garantita agli abbonati tramite i servizi di Sky Go e Now TV, ma sarà visibile a tutti anche su RaiPlay Sport, canale streaming della nostra Tv di Stato, disponibile tramite sito o app.

AVELLINO VICENZA: UNA SEMIFINALE AFFASCINANTE

Due squadre con trascorsi anche nobili daranno vita questa sera alla diretta di Avellino Vicenza: l’appuntamento sarà alle ore 21.00 di oggi, martedì 28 maggio 2024, evidentemente nella città campana, sede della semifinale d’andata dei playoff di Serie C. L’Avellino è giunto fin qui con qualche brivido, grazie alla vittoria per 2-1 nel ritorno contro il Catania dopo avere perso di misura all’andata in Sicilia e grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, generando così la diretta di Avellino Vicenza nel penultimo turno della “maratona” che sono i playoff di Serie C.

I veneti invece sono stati i migliori protagonisti del turno precedente, dal momento che il Vicenza ha letteralmente dominato il derby regionale contro il Padova, sconfitto per 2-0 all’andata al Menti e poi anche per 0-1 al ritorno, che ha definitivamente legittimato la qualificazione dei biancorossi, anche con ambizioni evidentemente in crescita dopo due prestazioni così convincenti. Adesso però si ricomincia naturalmente da zero, il Vicenza giocherà il ritorno in casa ma capiremo domenica se questo sarà un vantaggio: per il momento, siamo molto curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Avellino Vicenza…

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO VICENZA

Spendiamo adesso qualche parola per analizzare le probabili formazioni della diretta di Avellino Vicenza. Cominciando dai padroni di casa di Michele Pazienza, ecco che il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Ghidotti in porta; retroguardia a quattro composta da Cancellotti, Rigione, Frascatore e Liotti; a centrocampo il terzetto formato da De Cristofaro, Armellino e D’Ausilio; infine il reparto offensivo irpino, con Sgarbi trequartista alle spalle dei due attaccanti Patierno e Gori.

La risposta del Vicenza allenato da Stefano Vecchi dovrebbe invece riservarci un modulo 3-5-2, con questi undici possibili titolari per gli ospiti biancorossi veneti: il portiere Confente protetto dai tre difensori Cuomo, Golemic e Laezza; folta linea a cinque invece a centrocampo, con De Col, Tronchin, Ronaldo, Greco e Costa da destra a sinistra; infine, la coppia titolare d’attacco del Vicenza dovrebbe prevedere Della Morte e Ferrari dal primo minuto.

SCOPRIAMO ANCHE PRONOSTICO E QUOTE

Infine possiamo dare uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Sisal per il pronostico sulla diretta di Avellino Vicenza. Il fattore campo potrebbe aiutare i campani, infatti il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio ed infine un colpaccio esterno del Vicenza varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











