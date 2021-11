DIRETTA/ Avellino Picerno video streaming tv: ci sono solo tre precedenti

DIRETTA AVELLINO PICERNO: TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti in attesa della diretta di Avellino Picerno. Le due squadre si sono affrontate solamente per tre volte di cui una sola allo Stadio Partenio. Il primo match arrivò nei playoff di Serie D nel maggio del 2019, una gara terminata 0-1 alla fine di novanta minuti molto equilibrati. I lupi riuscirono a vincerla al minuto 81 con un gol di De Vena. Gerbaudo lasciò i suoi in inferiorità numerica ma per pochi spiccioli di partita visto che fu espulso al 93esimo.

Le altre due gare si sono disputate nella stagione 2019/20. La prima d’andata a Picerno vide l’Avellino imporsi col risultato di 2-3. Gli ospiti erano andati in doppio vantaggio dopo 16 minuti con Charpentier e Parisi, al minuto 25 la riapriva Santaniello. All’inizio della ripresa la chiudeva di nuovo Di Paolantonio con Sparacello in rete solo per gli almanacchi alla fine. Ad Avellino la gara terminò al ritorno 1-1 con i gol di Micovschi e Kosovan.

DIRETTA AVELLINO PICERNO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Picerno è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Avellino Picerno, in diretta sabato 20 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Prosegue l’ascesa della formazione irpina, che battendo il Messina in trasferta nell’ultimo impegno ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato, mettendo peraltro in fila il settimo risultato utile consecutivo e agganciando così il Catanzaro al quinto posto in classifica.

Dall’altra parte il Picerno resta una lunghezza sopra la zona play out a quota 16 punti ma sta vivendo un momento di flessione dopo una buona partenza, con i lucani sconfitti nelle ultime due partite di campionato disputate contro il Potenza in trasferta e la Virtus Francavilla in casa. Il 26 gennaio 2020 Avellino e Picerno hanno pareggiato 1-1 nell’unico precedente disputato in Irpinia tra le due formazioni in un campionato professionistico.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Avellino Picerno, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Mignanelli; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio. Risponderà il Picerno allenato da Antonio Palo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Finizio, Ferrani, Allegretto, Guerra; De Ciancio, De Marco, Pitarresi; Vivacqua, Gerardi, Reginaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Partenio-Lombardi di Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.85.



