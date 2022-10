DIRETTA/ Avellino Potenza video streaming tv: ecco la storia della partita

DIRETTA AVELLINO POTENZA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Avellino Potenza, possiamo osservare che questa partita vanta una lunga tradizione, anche se pure con lunghissime pause. Ad esempio, per trovare gli ultimi dieci precedenti ufficiali dobbiamo risalire fino al 1973, con l’Avellino in netto vantaggio in virtù di ben sei vittorie più un paio di pareggi, mentre sono solamente due le vittorie per il Potenza. Dal 1994 al 2019 non c’era stato alcun incrocio.

Volendo fare un bilancio di attualità potremmo prendere in considerazione solamente le ultime cinque partite (nel 2019-2020 fu cancellata per Covid la partita di ritorno), con un successo per il Potenza seguito però poi da ben quattro vittorie consecutive per l’Avellino. Ecco allora che nella scorsa stagione dobbiamo annotare una doppia vittoria per gli irpini: 1-0 casalingo domenica 26 settembre 2021 all’andata ad Avellino e colpo esterno per 1-3 al ritorno, domenica 30 gennaio scorso a Potenza. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AVELLINO POTENZA: IRPINI FAVORITI!

Avellino Potenza, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Irpini incostanti finora in un avvio di stagione che ha riservato loro solo 4 punti, una sola vittoria e ben 3 sconfitte, l’ultima subita nello scorso weekend sul campo del Latina. Avellino in difficoltà soprattutto dal punto di vista offensivo, con soli 3 gol realizzati nei primi 5 impegni di campionato.

Il Potenza ha curiosamente iniziato il suo cammino con 5 pareggi consecutivi, gli ultimi 3 tutti col punteggio di 1-1, compreso l’ultimo in casa contro il Crotone che prima di scendere sul campo dei lucani marciava a punteggio pieno, segnale comunque della solidità del Potenza. Il 26 settembre 2021 l’Avellino ha vinto di misura, 1-0, l’ultimo precedente interno contro i lucani che non vincono al “Partenio” dallo 0-2 dell’11 novembre 2019.

AVELLINO POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Potenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Potenza, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Roberto Taurino schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea; Guadagni, Casarini, Dall’Oglio, Ricciardi; Micovschi, Gambale, Kanouté. Risponderà il Potenza allenato da Sebastiano Siviglia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Polito, Matino, Girasole, Celesia; Laaribi, Logoluso, Sandri; Emmausso, Caturano, Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AVELLINO POTENZA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











