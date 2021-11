DIRETTA/ Avellino Taranto video streaming tv: il match torna dopo 9 anni e mezzo

DIRETTA AVELLINO TARANTO: TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Avellino Taranto: il match del Partenio torna a farci compagnia dopo 9 anni e mezzo, tanto è passato da una vittoria che i pugliesi avevano timbrato in trasferta grazie ai gol di Daniele Sciaudone e Guido Di Deo, ribaltando l’iniziale vantaggio irpino firmato da Gianmarco Zigoni. Nel nuovo millennio si è comunque giocato tanto, dunque si tratta di una partita di buona tradizione; non possiamo dimenticare che nel 2007 queste due squadre sono state avversarie nella semifinale playoff di Serie C.

A passare il turno era stato l’Avellino, per la migliore posizione di classifica in stagione regolare: all’Erasmo Iacovone infatti il Taranto aveva vinto 1-0 il match di andata (gol di Antonio Zito) ma la settimana seguente il Partenio aveva festeggiato la rete di Vincenzo Moretti, che tra l’altro era arrivata a cinque minuti dal 90 quando già il popolo biancoverde temeva l’eliminazione. L’ultima vittoria casalinga dell’Avellino è proprio questa; nelle ultime 10 patite non si è mai pareggiato e il bilancio è in totale equilibrio, con 5 vittorie a testa. Anche questo dato rende particolarmente interessante la diretta di Avellino Taranto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA AVELLINO TARANTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Taranto è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PADRONI DI CASA IN RECUPERO!

Avellino Taranto, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre si presentano in una fase di crescita all’appuntamento, gli irpini hanno inanellato cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo un pareggio sul difficile campo del Palermo dopo il 3-0 interno rifilato alla Paganese. Dopo una partenza timida gli irpini stanno recuperando terreno in classifica, ora ottavi a braccetto con la Virtus Francavilla.

Il Taranto era stato una delle rivelazioni di inizio stagione, poi una lieve flessione ma i pugliesi hanno comunque messo in fila tre risultati utili consecutivi, battendo nell’ultimo match interno il Potenza 2-1 e agganciando Palermo e Catanzaro al terzo posto in classifica. Al 6 maggio 2012 risale l’ultimo precedente tra le due squadre in casa degli irpini, all’epoca fu il Taranto a imporsi con il punteggio di 1-2. Al 3 giugno 2007, con un successo di misura 1-0, risale l’ultima vittoria dell’Avellino in casa contro i pugliesi.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Avellino Taranto, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Molinari, Boffelli, Sportelli; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Fietta, Pizzul; Stanzani, Piu. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Tomassini, Riccardi, Zullo, Ferrara; Civilleri, Marsili, Labriola; Mastromonaco, Saraniti, Giovinco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



