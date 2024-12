VIDEO TARANTO CATANIA: IL PRIMO TEMPO

Primi quarantacinque minuti in archivio per Taranto Catania, partita che in questa prima frazione è stata a senso unico per i siciliani. La squadra rossoblu infatti non ha mai sentito particolari pressioni contro i pugliesi, andando a fare subito una rete nei primi venti minuti di gioco. Il gol è stato siglato da Iearardi, il difensore ha staccato più in alto di tutti su un bel cross da calcio d’angolo.

Video Cremonese Reggiana (0-2)/ Gol e highlights: la chiude Vido al novantesimo! (Serie B, 8 dicembre 2024)

La seconda rete invece è arrivata sugli sviluppi di un contropiede, anche qui c’è lo zampino di Iearardi che crossa verso la punta Stoppa, che dopo aver saltato un giocatore libera il tiro che si insacca a fil di palo. Molto bello da vedere quindi vi consigliamo anche di vedere il video alla fine di questo articolo.

Video Spezia Cittadella (5-0)/ Gol e highlights: Esposito ne fa due (Serie B, 8 dicembre 2024)

TARANTO CATANIA, IL SECONDO TEMPO

Parlando invece del secondo tempo di Taranto Catania, il risultato cambia di nuovo perché assistiamo ad una bella azione corale che vede poi Inglese terminare con un tiro in porta su cui l’estremo difensore non può nulla. Peccato perché la prova del portiere potrebbe essere premiata se non fosse che la difesa ballerina che ha davanti lo penalizzi questo pomeriggio.

Nonostante i tentativi del Taranto, sembra che il Catania riesca a sfruttare ogni occasione per punire la difesa senza troppi sforzi. Anche se alla fine, risultato alla mano, comunque un momento di flessione la squadra siciliana, lo ha avuto, dopotutto una rete l’hanno subita ed era anche molto facile da non prendere se solo si fosse voluto. Ma ormai la partita era vinta.

SERIE A/ L'Atalanta fa sul serio, solo l'Inter tiene il passo. Il Milan si fa male da solo...

VIDEO TARANTO CATANIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS