Diretta Avellino Ternana/ Streaming video tv: umbri favoriti (Coppa Italia Serie C)

Avellino Ternana, che sarà diretta dal signor Valerio Maranesi e si gioca mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Si giocherà in gara unica a eliminazione diretta, con gli irpini che avranno dunque il favore del fattore campo. La formazione allenata da Ezio Capuano ha saputo interrompere una serie nera che in campionato durava da 4 partite consecutive, tutte terminate con una sconfitta per i biancoverdi. Domenica scorsa però in casa contro il Rieti l’Avellino è riuscito ad avere la meglio sui Sabini, calando il tris con i gol realizzati da Micovschi (doppietta) e Charpentier dopo appena 18′ di gioco. La Ternana si è presa invece il secondo posto nel girone C a braccetto con il Potenza, battendo in pieno recupero la Viterbese grazie a una rete dell’esperto bomber Vantaggiato, ma la Reggina capolista è ancora lontana ben 7 lunghezze. Nei sedicesimi di Coppa Italia l’Avellino si era preso la qualificazione al turno successivo battendo 2-1 la Cavese grazie alle reti di Alfageme e Micovschi, la Ternana ha invece eliminato la Fermana con un 4-1 firmato dalle reti di Vantaggiato, Russo, Torromino e Partipilo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Ternana, match previsto mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20.00 e che si disputerà presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre e neppure a pagamento sul satellite, che non hanno acquisito i diritti della Coppa Italia di Serie C. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 sia per le gare di campionato, sia per quanto concerne la Coppa Italia di terza serie.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TERNANA

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Avellino Ternana, mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 20.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C (gara di sola andata ad eliminazione diretta). L’Avellino, guidato in panchina da Ezio Capuano, sarà schierato con un 3-5-2 disposto con la seguente formazione titolare: Tonti; Njie, Zullo, Laezza; Celjak, Silvestri, Rossetti, Di Paolantonio, Parisi; Alfageme, Albadoro. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Abibi, Pizzella, Karic, Palmisano, De Marco, Micovschi, Charpentier, Evangelista, Carbonelli, Morero, Illanes, Petrucci. La Ternana di mister Fabio Gallo opterà invece su un 4-3-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Marcone; Nesta, Russo Mucciante, Celli; Furlan, Paghera, Damian; Onesti, Vantaggiato, Torromino. In panchina saranno presenti Tozzo, Iannarilli, Mammarella, Palumbo, Diakité, Ferrante, Parodi, Suagher, Marilungo, Sini, Salzano, Partipilo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.05 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.75.



