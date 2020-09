Diretta Avellino Turris/ Streaming video tv: Corallini tornati dopo 19 anni (Serie C)

DIRETTA AVELLINO TURRIS: IRPINI FAVORITI!

Avellino Turris viene diretta dal signor Longo di Padova, e si gioca alle ore 17.30 per la 1^ giornata nel girone A del campionato di Serie C 2020-2021. Gli irpini l’anno scorso hanno vissuto un difficile campionato di assestamento, in un’annata segnata da una crisi societaria e che si è comunque conclusa, dopo l’interruzione per l’emergenza coronavirus, con la salvezza. Il sodalizio irpino riparte da Piero Braglia in panchina e da una situazione comunque complessa: la stagione non è partita nel migliore dei modi con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Renate, vincente con il punteggio di 2-1 nella sfida del primo turno di mercoledì scorso. Per i biancoverdi andrà subito in scena in campionato un derby campano contro la Turris: i Corallini si ripresentano tra i professionisti dopo 19 anni, ma come squadra che vanta una grande e lunga tradizione nel campionato di Serie C. Nel precampionato la formazione di Torre del Greco ha affrontato test interessanti, come quello contro la Roma Primavera pareggiato con uno spettacolare 3-3.

DIRETTA AVELLINO TURRIS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Turris non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma ancora una volta il campionato di Serie C è un’esclusiva del portale Eleven Sports: si potrà dunque scegliere se abbonarsi a questa emittente (con contratto stagionale) oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, in ogni caso la partita sarà fornita in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.elevensports.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TURRIS

Le probabili formazioni di Avellino-Turris, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa dell’Avellino, allenati da Piero Braglia, schiereranno un 3-5-2 come modulo di partenza: Forte; Miceli, Dossena, Rocchi; Adamo, Bruzzo, Aloi, De Francesco, Ciancio; Maniero, Santaniello. La Turris allenata da Fabiano scenderà in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Signorelli, Fabiano R., Romano; Sandomenico; Longo, Pandolfi.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Avellino Turris, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,63 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,75 volte la vostra giocata.



