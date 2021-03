DIRETTA/ Avellino Virtus Francavilla video streaming tv: ci sono appena 3 precedenti

DIRETTA AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai tre precedenti della diretta di Avellino Virtus Francavilla. Il bilancio è in favore della squadra biancoazzurra che ha vinto 2 volte rispetto alle 0 degli irpini con 1 pareggio. I due successi sono arrivati entrambi col risultato di 1-0, una volta in casa e una volta in trasferta. Nel primo caso la Virtus si impose 0-1 grazie a una bella giocata di Perez al minuto 39. La gara si innervosì nel finale con il rosso a Tiritiello che non permise ai lupi comunque di trovare il pareggio. Francavilla ha vinto anche in casa col risultato di 1-0 nel dicembre del 2020. La gara fu decisa al secondo di gioco da Vazquez. In mezzo c’è l’unico punto raccolto dall’Avellino con un 1-1 in trasferta raggiunto al minuto 94 grazie a un rigore di Di Paolantonio dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con Zenuni e dopo il rosso a Laezza.

DIRETTA AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Virtus Francavilla non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA: PUNTI IMPORTANTI

Avellino Virtus Francavilla, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Irpini chiamati a ripartire dopo aver chiuso nell’ultimo match disputato a Catania una lunga serie positiva, con l’Avellino sconfitto 3-1 e al primo ko del 2021, visto che i biancoverdi non perdevano dalla trasferta di Bari del 20 dicembre scorso. Resta comunque saldamente al secondo posto la squadra allenata da Piero Braglia e questo sembra essere l’obiettivo stagionale da portare a compimento, con la Ternana prima della classe ormai irraggiungibile nella corsa al salto diretto alla Serie B.

Deve invece ancora blindare la salvezza la Virtus Francavilla che però, nell’ultima vittoria esterna ottenuta sul campo del Teramo, ha compiuto un passo avanti particolarmente importante. I pugliesi sono ora a +6 dal quintultimo posto, l’impegno in calendario non è dei più agevoli ma la permanenza tra i professionisti senza passare dai play out sembra ormai un obiettivo realistico per gli uomini allenati da Bruno Trocini.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della sfida tra Avellino e Virtus Francavilla presso lo stadio Partenio-Lombardi. I padroni di casa allenati da Piero Braglia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Forte; Illanes, Miceli, L.Silvestri; Ciancio, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bruno Trocini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Crispino, Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Castorani, Franco, Di Cosmo, Nunzella; Puntoriere, Vazquez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Avellino e Virtus Francavilla, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.65 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.50 volte la posta scommessa.



