Diretta Avellino Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: irpini favoriti (Serie C)

Avellino Virtus Francavilla, che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre e rientra nel quadro della sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020, per il girone C. Una partita interessante quella che andrà in scena al Partenio-Lombardi di Avellino tra i lupi irpini e la Virtus Francavilla. I pugliesi avranno tanto da mostrare in un campo glorioso e dove la formazione di casa ha avuto risultati alquanto altalenanti. La formazione di Ignoffo infatti ha perso male l’ultima gara nel precedente turno contro il Bisceglie. Difesa che regge bene ma lascia qualche dubbio Abibi, il portiere albanese arrivato la scorsa estate. Invece mister Trocini sta contando su una rosa compatta e molto ben strutturata. I ragazzi biancoazzurri stanno dimostrando di potersela giocare a viso aperto contro qualsiasi tipo di avversario. In Irpinia arriveranno per prendere punti e non per essere la vittima sacrificale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Virtus Francavilla non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA

L’Avellino si schiererà col modulo consueto delle ultime sfide, ovvero il 5-4-1 che ha dato ottimi risultati. Tra i pali è aperto il ballottaggio tra Abibi e Tonti con l’ex Como che potrebbe far rifiatare l’albanese. In difesa confermati i centrali Illanes, Morero e Laezza con Parisi e Celjiak sugli esterni. Invece a centrocampo tornerà dal primo De Marco accanto a Di Paolantonio e Rossetti. Come esterni l’Avellino dovrà fare affidamento sulla corsa di Micovschi e Parisi. In avanti sarà Charpentier il centravanti chiamato a fare gol. Per la Virtus Francavilla è arrivato il momento della prova del nove contro un’avversaria di tutto rispetto come l’Avellino. Il modulo di mister Trocini non vuole mischiare troppo le carte in maniera tale da mantenere sempre alta la concentrazione. Tra i pali ci sarà Costa con Delvino Tiritiello e Caporale nella difesa a tre. A centrocampo agiranno Mastropietro, Gigliotti e Marino da interni. Sulle fasce dovranno correre Albertini e Sparandeo con l’esperienza di Perez e la qualità di Vazquez in avanti.

Avellino che basa molto del suo gioco sui palloni di Di Paolantonio. Il calciatore teramano è in un momento di forma straordinaria e con i suoi lanci illumina il gioco dei biancoverdi. Importante anche in zona gol con le sue giocate d’alta scuola. Senza dimenticare che con l’arrivo di Charpentier l’attacco può contare su una bocca di fuoco importante, molto rapido nei movimenti e sgusciante tra le difese avversarie. In difesa le certezze sono Morero e Laezza mentre anche i tifosi iniziano a mugugnare sul portiere Abibi, non nuovo a papere. Per la Virtus Francavilla l’entusiasmo inizia a diventare una spinta cruciale per fare punti. La vittoria sul Bari è stata la ciliegina sulla torta di un inizio di stagione molto positivo e soddisfacente. Il gioco si basa sui mediani del centrocampo che hanno il compito di conquistare palla. In avanti molto si basa su Perez che con la sua esperienza di terza serie apre spazi e segna anche. Oltre a Vazquez su cui stanno iniziando a mettere gli occhi club di serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote SNAI, l’Avellino parte leggermente favorito nella sfida infrasettimanale del girone C della serie C. Irpini quotati a 2.05 mentre il pareggio viene quotato dallo stesso bookmaker a 3.25. Passando invece al colpo ospite, i pugliesi vengono quotati a 3.57 per cui non sarà certo sfida agevole.



