Diretta AZ Alkmaar Hajduk Spalato/ Streaming video tv: finale Youth League

DIRETTA AZ ALKMAAR HAJDUK SPALATO: LA FINALE DI YOUTH LEAGUE!

AZ Alkmaar Hajduk Spalato, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 24 aprile 2023, si giocherà allo Stade de Genève naturalmente della città elvetica di Ginevra e sarà la finale della UEFA Youth League 2022-2023, la massima competizione europea giovanile per club. Finale forse a sorpresa, la diretta di AZ Alkmaar Hajduk Spalato metterà sotto i riflettori due società poco abituate a primeggiare a livello continentale, ma che si godono un settore giovanile eccellente, quindi oggi una delle due diventerà campione d’Europa per gli Under 19.

Certo, resta il rimpianto per il Milan, che venerdì ha perso per 3-1 la sua semifinale contro l’Hajduk Spalato, punteggio che comunque indica una vittoria meritata per i giovani croati, che d’altronde erano saliti fin sul 3-0 prima del gol della bandiera rossonero. Poche ore prima, l’AZ Alkmaar si era conquistato il primo posto a disposizione in finale, anche se gli olandesi avevano avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio sullo Sporting Lisbona. Adesso è difficile sbilanciarci: che cosa ci dirà la diretta di AZ Alkmaar Hajduk Spalato?

DIRETTA AZ ALKMAAR HAJDUK SPALATO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI YOUTH LEAGUE

La diretta tv di AZ Alkmaar Hajduk Spalato sarà trasmessa per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale numero 203, cioè Sky Sport Football. Inoltre, sarà disponibile anche la diretta streaming video di AZ Alkmaar Hajduk Spalato, garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR HAJDUK SPALATO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di AZ Alkmaar Hajduk Spalato, salvo necessità magari dovute al fatto che le semifinali sono state giocate appena tre giorni fa. Gli olandesi di mister Jan Sierksma potrebbero rispondere con Van Aken, Beukers ed Esajas nella difesa a tre priva di Sta per espulsione davanti al portiere Owusu-Oduro; foltalinea a cinque a centrocampo, con Addai, Goes, Schouten, Kwakman e Daal; infine il tandem d’attacco dell’AZ Alkmaar potrebbe vedere De Jong e Poku come titolari.

L’Hajduk Spalato di mister Marijan Budimir risponde con un modulo 4-3-3 nel quale gli undici titolari potrebbero essere: Buljan in porta; davanti a lui i quattro difensori Dolonga, Juric-Petrasilo, Vuskovic e Hrgovic da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo ecco Pukstas, Kavelj e Skoko; infine il tridente offensivo dei croati potrebbe essere composto dal primo minuto da Vrcic, Antunovic e Brajkovic.











