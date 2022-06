Diretta/ Azerbaigian Slovacchia streaming video tv: per rilanciarsi (Nations League)

DIRETTA AZERBAIGIAN SLOVACCHIA: OSPITI FAVORITI

Azerbaigian Slovacchia, in diretta venerdì 10 giugno 2022 alle ore 18.00 presso la Dalga Arena di Baku sarà una sfida valevole per la terza giornata della UEFA Nations League. Entrambe le Nazionali sono chiamate a rilanciarsi nella Lega C di Nations League: la Slovacchia, favorita nel girone, ha subito la doccia gelata della sconfitta in casa contro il Kazakhstan che ha complicato la corsa al primo posto nel raggruppamento e alla promozione nella Lega B.

Un solo punto finora per l’Azerbaigian, la squadra allenata dal tecnico italiano De Biasi ha esordito perdendo in casa dei kazaki e quindi ha pareggiato in trasferta contro la Bielorussia con un non esaltante 0-0. Le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta a Baku in occasione delle qualificazioni a Euro 2020, l’11 giugno 2019 il confronto terminò con una goleada slovacca, ospiti vincenti con il punteggio di 1-5 in casa degli azeri.

DIRETTA AZERBAIGIAN SLOVACCHIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Azerbaigian Slovacchia sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIGIAN SLOVACCHIA

Le probabili formazioni della diretta Azerbaigian Slovacchia, match che andrà in scena alla Dalga Arena di Baku. Per l’Azerbaigian, Giovanni De Biasi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Magomedaliyev; Huseynov, Mustafazade, Haghverdi; Medvedev, Mahmudov, Eddy, Richard, Salahli; Dadasov, Sheydaev. Risponderà la Slovacchia allenata da Stefan Tarkovic con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Rodak; Koscelnik, Gyomber, Valjent, Chvatal; Lobotka; Schranz, Rusnak, Kucka, Weiss; Almasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Azerbaigian Slovacchia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Azerbaigian con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Slovacchia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











