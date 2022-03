Diretta Barcellona Galatasaray/ Streaming e video tv: via agli ottavi (Europa League)

DIRETTA BARCELLONA GALATASARAY: SPAGNOLI LANCIATI!

Torna l’Europa League. Dopo le sfide dei playoff e i sorteggi, ecco che questo giovedì 10 marzo sarà tempo di ottavi. Tra le gare in programma anche la diretta di Barcellona Galatasaray, valida per l’andata degli ottavi dell’EL. Al Camp Nou, alle 21:00, si affronteranno le due formazioni. I blaugrana, dopo essere usciti dalla Champions League, hanno dovuto superare gli spareggi: sono infatti stati accoppiati nel sorteggio con il Napoli, superando il turno.

Nei gironi, invece, il Galatasaray è finito primo, allungando la sua imbattibilità europea di questa stagione a dieci partite. I precedenti tra le due squadre sono 8: 5 le vittorie blaugrana, 1 quella dei turchi e 2 i pareggi. In campionato, la squadra di Xavi è terza, mentre gli avversari non stanno vivendo un buon momento: sono solamente 12esimi.

COME VEDERE DIRETTA BARCELLONA GALATASARAY IN STREAMING VIDEO TV

Dove si può seguire la sfida in diretta tra Barcellona e Galatasaray? Il match sarà visibile in Italia su due canali differenti, ovvero Sky e Dazn. Entrambe le piattaforme, infatti, detengono i diritti della competizione e manderanno live il match tra blaugrana e turchi. La sfida sarà inoltre visibile in streaming video tv sia sull’applicazione di Dazn, fruibile tramite tablet e smartphone, sia su Sky Go, che allo stesso modo offrirà la possibilità di vedere il match valido per l’andata degli ottavi di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA GALATASARAY

La sfida in diretta tra Barcellona e Galatasaray potrebbe dire molto su chi passerà il turno, approdando ai quarti, anche se ovviamente ci sarà poi da attendere la gara di ritorno per il verdetto definitivo. Scopriamo insieme le probabili formazioni del match, con Xavi che dovrebbe puntare sul 4-3-3 e Torrent che invece dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama, Aubameyang, Torres

GALATASARAY (4-2-3-1): Peña; Boey, Nelsson, Marcão, Van Aanholt; Pulgar, Berkan Kutlu; Cicâldău, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu; Gomis

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI BARCELLONA GALATASARAY

Come finirà la sfida in diretta tra Barcellona e Galatasaray, valida per l’andata degli ottavi di Europa League? Vediamo cosa dicono le quote per il match europeo. I bookmakers vedono come strafavorita la squadra blaugrana, che giocherà in casa. Secondo Betfair, l’1 del club di Xavi è quotato a 1.12. L’X, invece, è dato a 7. Secondo le quote scommesse è molto meno probabile, invece, il 2 dei turchi. La vittoria del Galatasaray, infatti, è data addirittura a 20. L’andamento del match rispecchierà quelle che sono le quote stabilite dai bookmakers? Lo vedremo questa sera: appuntamento alle 21 dal Camp Nou.

