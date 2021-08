Diretta/ Barcellona Juventus (Trofeo Gamper) streaming video tv. E’ già il dopo-Messi

DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS: SFIDA CHAMPIONS!

Barcellona Juventus, in diretta domenica 8 agosto 2021 alle ore 21.30 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida amichevole valevole per il prestigioso Trofeo Gamper, classico appuntamento precampionato organizzato dalla formazione catalana. Una sfida dal sapore di Champions, ricordando anche la grande impresa juventina nell’edizione della passata stagione, col roboante 0-3 proprio al Camp Nou che regalò ai bianconeri il primo posto nella fase a gironi. Ma è ovvio come l’ambiente del Barcellona nelle ultime ore sia stato scosso dalla notizia dell’addio di Leo Messi, simbolo della squadra e che l’anno prossimo vestirà a 34 anni, per la prima volta nella sua carriera, una maglia diversa rispetto a quella blaugrana.

Sarà un anno zero per il Barcellona mentre la Juventus ripartirà da Cristiano Ronaldo, al primo test importante in campo dopo l’Europeo: le voci di addio del fuoriclasse portoghese stanno sfumando e la possibile destinazione del Paris Saint Germain sembra chiusa proprio dall’arrivo di Leo Messi, con Max Allegri ben felice di poter rilanciare l’assalto ai massimi obiettivi stagionali con CR7 in squadra.

DIRETTA BARCELLONA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Juventus sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare e anche sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Calcio. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS

Le probabili formazioni di Barcellona Juventus, match che andrà in scena al Camp Nou di Barcellona. Per il Barcellona, Ronald Koeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Braithwaite, Griezmann, Depay. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Danilo, Rugani, Dragusin, De Sciglio; Ramsey, Ranocchia, Bentancur; Felix Correia, Cristiano Ronaldo, Kulusevski.

