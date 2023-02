Diretta/ Barcellona Manchester United streaming tv: notte di stelle (Europa League)

DIRETTA BARCELLONA MANCHESTER UNITED: GRANDE SFIDA!

Barcellona Manchester United, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valida per l’andata dei play off di Europa League. Notte di stelle tra due squadre che si affrontano con i galloni di favorita nella competizione. Il Barcellona vola nel 2023, dopo aver pareggiato 1-1 nel derby con l’Espanyol il giorno di San Silvestro i blaugrana hanno messo in fila 11 vittorie consecutive tra Liga, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna, primi in campionato a +11 col Real Madrid che deve però recuperare una partita.

Il Manchester United è terzo in Premier League e sta blindando la qualificazione alla prossima Champions League, anche se l’Arsenal capolista pur essendo a 5 punti di distanza ha giocato però 2 partite in meno dei Red Devils, che sono riusciti ad avanzare anche nella Coppa d’Inghilterra e nella EFL Cup, la Coppa di Lega. Barcellona e Manchester United non si affrontano dai quarti di finale di Champions League del 2019, i Blaugrana vinsero 3-0 l’ultimo precedente al Camp Nou il 16 aprile 2019.

BARCELLONA MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Barcellona Manchester United sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 254) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Barcellona Manchester United, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Manchester United, match che andrà in scena al Camp Nou di Barcellona. Per il Barcellona, Xavi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ter Stegen; Balde, Christensen, Araujo, Koundé; Kessié, de Jong, Pedri; Gavi, Lewandovski, Raphinha. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea; Malacia, Shaw, Maguire, Dalot; Fred, Sabitzer; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Werghorst.

BARCELLONA MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.











