DIRETTA BARCELLONA PLZEN/ Video streaming tv: al Camp Nou arbitra Lawrence Visser

DIRETTA BARCELLONA PLZEN: L’ARBITRO

Barcellona Viktoria Plzen per la prima giornata di Champions League sarà diretta da Lawrence Visser: l’arbitro belga sarà coadiuvato questa sera dai connazionali Rien Vanyzere e Thibaud Nijssen nelle vesti di assistenti, sarà belga anche il quarto uomo (Bram Van Driessche) mentre al Var avremo il francese Benoit Millot (già impegnato nelle gare di ieri sera) e all’Avar il portoghese Tiago Martins. Per Visser quest’anno le gare dirette sono state 9: prevale ovviamente la Jupiler League con 5 impegni, ma ci sono stati anche tre match nelle competizioni Uefa e in aggiunta, lo scorso giugno, Svezia Serbia per la Lega B di Nations League, in cui Visser aveva estratto 6 cartellini gialli.

Nelle competizioni per club invece abbiamo Olympiacos Slovan Bratislava e Hearth of Midlothian per i turni preliminari di Europa League, con un totale di 8 ammonizioni e un’espulsione; nel campionato belga gli è toccato una volta lo Standard Liegi, nel big match contro il Genk poi diretto anche sul campo dello Zulte Waregem, e una il Bruges che ha vinto 4-0 il derby contro il Cercle Brugge; in ambito nazionale per Visser abbiamo 21 ammonizioni e tre rigori assegnati, dunque è un arbitro anche abituato alle sanzioni disciplinari… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARCELLONA PLZEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Plzen sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

BARCELLONA PLZEN: FACILE PER I BLAUGRANA…

Diretta Barcellona Plzen, partita diretta dal belga Lawrence Visser, va in scena alle ore 21.00 di mercoledì 7 settembre 2022: allo stadio Camp Nou di Barcellona si gioca per la prima giornata del gruppo C di Champions League 2022-2023. Di fronte due squadre che fanno parte dello stesso girone dell’Inter, completato dal Bayern Monaco. Un gruppo della morte, come si suol dire, che rischia di estromettere dalla competizione una prima big.

Il Barcellona deve vincere per forza, per poi giocarsi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta negli scontri con Inter e Bayern Monaco. Una sfortuna incredibile, invece, per la compagine ceca, chiamata a diventare la squadra “materasso del gruppo”. Anche se spesso in passato le “vittime sacrificali” si sono rivelate un ostacolo insormontabile per le big.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA PLZEN

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Barcellona Plzen, in programma tra pochi minuti allo stadio Camp Nou. Partiamo dalla formazione di casa, schierata da Xavi con il consueto 4-3-3: Ter Stegen, Koundè, Araujo, Garcia, Balde, Gavi, Busquets, Pedri, Raphinha, Lewandowski, Dembelè. Da valutare il possibile impiego di Kessie e Ferran Torres, entrambi tenuti a riposo contro il Siviglia. Passiamo adesso alla compagine ceca, in campo con il 4-2-3-1: Stanek, Holik, Hejda, Pernica, Havel, Cermak, Kalvach, Vikanova, Sykora, Mosquera, Bassey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Barcellona Plzen non lasciano spazio a grossi dubbi: la formazione allenata da Xavi è nettamente favorita per i tre punti. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia di scommesse Eurobet: la vittoria del Barcellona è data a 1,07, il pareggio è dato a 11,00, mentre la vittoria del Plzen paga 26 volte la posta. Prevista una pioggia di reti secondo gli esperti: l’Over 2,5 è quotato 1,25, mentre l’Under 2,5 è dato 3,55. Per gli analisti segnerà solo il Barcellona: il Gol è a 2,45, mentre il No Gol è a 1,48.











